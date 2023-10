Maple Leafs : Cet important défenseur pourra affronter le Canadien

Le défenseur John Klingberg devrait être remis à temps de sa blessure au haut du corps pour le premier match de la saison régulière des Maple Leafs de Toronto, mercredi prochain face au Canadien de Montréal.

Le Suédois de 31 ans s’était blessé durant une rencontre préparatoire contre les Sénateurs d’Ottawa, le 25 septembre, et avait aggravé son cas deux jours plus tard face aux Sabres de Buffalo.

Vendredi, Klingberg a pu s’entraîner régulièrement avec le groupe. Il avait renfilé ses patins pour une première séance de patinage en une semaine, la veille. L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a affirmé qu’il ne jouerait pas samedi pour le dernier duel de présaison, mais qu’il devrait être prêt pour mercredi.

«Je me dis que je pourrais jouer demain [samedi] sans problème, mais ce serait aussi stupide de faire quelque chose qui pourrait me faire perdre encore plus de temps. Je vais écouter les médecins, je crois qu’ils sont assez intelligents pour savoir», a admis le vétéran en point de presse.

«Prendre quelques jours de plus ne fera de mal à personne, mais évidemment, si ç’avait été un match de saison régulière, j’essaierais sans doute de jouer», a ajouté Klingberg.

Le Tricolore aura ainsi dans les pattes le défenseur à caractère offensif, qui a été l’une des acquisitions d’importance de l’équipe de la Ville Reine cet été. Il est passé dans l’Association de l’Est pour la première fois, après des séjours chez les Stars de Dallas, les Ducks d’Anaheim et le Wild du Minnesota.

La saison dernière, Klingberg a totalisé 33 points en 67 parties, tout en conservant un différentiel de -25.