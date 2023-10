Mondiaux de gymnastique: 21e titre mondial pour Simone Biles

La reine incontestée de la gymnastique Simone Biles, de retour au haut niveau après deux ans d’arrêt, a décroché vendredi à Anvers le 21e sacre mondial de sa carrière en dominant le concours général, à moins de dix mois des JO de Paris.

Déjà titrée par équipes mercredi, l’Américaine a totalisé un score de 58 399. Dans un océan de paillettes, elle a encore une fois produit un concours général digne de ses standards, obtenant la meilleure note sur trois des quatre agrès. Seules les barres asymétriques, l’appareil qui lui réussit le moins, lui ont échappé.

C’est la 27e fois que l’Américaine montait sur un podium mondial et malgré la routine, c’est les yeux humides que la gymnaste de désormais 26 ans est montée sur la plus haute marche. «En fait, j’avais un truc dans l’œil que je n’arrivais pas à enlever, je vous jure que c’est vrai», a-t-elle justifié.

«Mais j’étais quand même émue! Il y a dix ans, j’ai gagné ici mon premier titre mondial et on est de retour ici. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi, vu comment je me suis battue pour revenir et pour me sentir assez confiante pour concourir.»

Avec encore deux jours de compétition, tout porte à croire que la moisson de médailles de l’Américaine va encore s’enrichir puisqu’il lui reste quatre finales à disputer.

«Elle est comme le vin»

Biles signe à Anvers un retour époustouflant, deux ans après des JO de Tokyo exténuants marqués par l’épisode des «twisties», ces pertes brutales de tout repère dans l’espace.

De retour au haut niveau, la petite Texane d’1,42 m semble mise sur orbite pour les JO de Paris après avoir mis à profit son break pour soigner sa santé mentale.

«Elle a toujours des difficultés, elle n’est pas parfaite», a estimé son entraîneure, la Française Cécile Landi. «(Mais) elle prouve à tout le monde qu’elle peut être meilleure qu’avant (...) Elle est comme le vin, elle s’améliore avec l’âge!»

Lors des qualifications, Biles avait ajouté une nouvelle ligne à sa légende en réussissant un saut inédit d’une difficulté extrême et qui porte désormais son nom.

Vendredi, les spectateurs du Sportpaleis de la cité flamande ont assisté à un autre événement rarissime lorsque la quadruple championne olympique s’est littéralement pris les pieds dans le tapis sur un saut qui semblait anodin vers la fin de son programme au sol.

L’incident, accompagné des «oooh» et des «aaah» du public et qui a semblé faire sourire l’Américaine, n’a toutefois pas eu de conséquence au classement.

«J’ai trébuché... En fait je suis assez maladroite dans la vie en dehors du gymnase donc ça ne me surprend pas tant que ça que ça soit arrivé», a expliqué l’Américaine. «J’avais l’impression que mes jambes étaient lourdes et que je n’arrivais pas à les porter.»

La Brésilienne Rebeca Andrade (56 766), tenante du titre, a pris la médaille d’argent, tandis que le bronze est revenue à une autre Américaine, Shilese Jones (56 332), en argent l’an passé. Le podium était ainsi composé entièrement de gymnastes noires, comme l’a souligné Biles.

«On a eu un podium 100% noir, j’ai trouvé ça incroyable: "Black girl magic!"», a souri la Texane. «J’espère que ça montre aux petites filles que tout est possible si on le décide et qu’on s’entraîne dur.»