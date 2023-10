Nationaux de patinage de vitesse longue piste: Laurent Dubreuil se surprend lui-même et se qualifie pour la Coupe du monde sur 1000m

Laurent Dubreuil a été surpris par sa performance qui lui a permis de se qualifier pour l’épreuve du 1000m en Coupe du monde.

Au terme du 500m, jeudi à Calgary, lors du championnat canadien, Dubreuil avait des doutes sur ses chances de bien faire au 1000m, mais il a finalement pris le 2e rang derrière Connor Howe qui a terminé la course avec un excellent dernier tour.

«J’étais un peu inquiet parce que je n’avais pas eu la préparation idéale en raison de ma blessure à un genou, a-t-il expliqué. Je ne connaissais pas ma valeur et je savais que le peloton est relevé. Ça m’arrive à mes examens, mais je n’ai pas l’habitude d’être sous préparé pour une course. J’ai été agréablement surpris.»

Cette médaille d’argent avait une plus grande valeur que la médaille d’or de la veille. «Je suis plus content que jeudi même si je n’ai pas gagné, a souligné le vice-champion du monde sur 500m. J’ai retrouvé ma vitesse et c’est encourageant. Je croyais en mes chances de victoire après le premier tour, mais Connor a réussi un dernier tour phénoménal. J’ai rarement vu un temps aussi rapide.»

«Mon objectif en venant à Calgary était de me qualifier pour le 1000m en Coupe du monde et c’est mission accomplie, d’ajouter Dubreuil. Il me reste un mois pour peaufiner ma préparation.»

Dubreuil a signé un chrono de 1 min 08 s 08 comparativement à 1 min 07 s 79 pour le patineur albertain. Vincent De Haître a complété le podium en vertu d’un chrono de 1 min 08 s 31.

Une victoire personnelle

Antoine Gélinas-Beaulieu n’est pas monté sur le podium du 1000m, mais il a signé une victoire personnelle. Aux prises avec d’intenses crises d’asthme lorsqu’il se retrouvait en altitude et dans l’air sec de Calgary, il était en pleine forme après avoir franchi le fil d’arrivée.

«C’est 1000 fois mieux que dans le passé, a lancé Gélinas-Beaulieu. Je n’ai pas eu de symptômes. C’est un ensemble de facteurs. Je suis bien suivi à l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (ICPQ) et je suis arrivé seulement 48 heures avant les courses à Calgary afin de limiter l’inflammation de mes poumons. Ça représente une victoire d’aussi bien respirer.»

Ce n’est pas encore coulé dans le béton, mais la 4e position de Gélinas-Beaulieu devrait suffire pour lui ouvrir les portes de la Coupe du monde. «Je n’ai besoin que de deux doublons pour entrer dans le Top 24 de la matrice de Patinage de vitesse Canada (PVC), a-t-il expliqué. J’ai connu un mauvais départ en restant collé sur la ligne de départ, mais j’ai réussi à revenir.»

Record personnel pour Valérie Maltais

Jumelée à la médaillée olympique Isabelle Weidemann, Valérie Maltais a réussi son meilleur temps en carrière pour terminer en 2e place de l’épreuve du 5000m derrière la porte-drapeau du Canada lors des cérémonies de fermeture des Jeux de Pékin. «Je ne m’attendais pas à patiner sous les 7 minutes, a avoué Maltais. J’ai battu mon record personnel par deux secondes. J’étais dans une bonne paire et je suis demeurée confiante et patiente même si j’accusais du retard.»

Maltais a gelé le chrono à 6 min 58 s 77 comparativement à 6 min 56 s 28 pour Weidemann.