Nikkei: le parfait «nightclub» de quartier

L’âge de cluber ne me passera jamais. L’envie de grimper sur mes talons hauts pour sortir me prend souvent même si je ne le fais que très peu.

Des semaines réglées au quart de tour, des soupers en famille à veiller sur les devoirs bien faits, à prévoir des lunchs, les horaires de match de soccer et de maman-taxi suivis de fin de semaine à profiter des couleurs et de la cueillette de saison. C’est la convocation de changement de pneus arrivée dans ma boîte courriel la semaine dernière qui m’a assommée et qui m’a donné envie de tout oublier le temps d’une soirée chik-a-boom-boom.

Ça s’est passé au premier jour du Festival des lanternes au Nikkei sur le Plateau-Mont-Royal et qui va s’étirer jusqu’à l’Halloween. Un resto-bar de quartier, avec DJ Claudel, cocktails spectaculaires – dont l’un servi dans une lanterne qui fume et un autre sur un carré de sable à la japonaise avec bonzaï –, ambiance de club pour souper chic (mais c’est loin d’être un prérequis ici) et se faire servir des plats d’entrée de gamme vers le haut de gamme de cette cuisine extraordinaire qu’est la cuisine Nikkei, une fusion entre la fine tradition de cuisine péruvienne et japonaise.

Ressentir ses 20 ans à nouveau

La faune est familiale, j’y ai aperçu le bébé du patron avec ses coquilles aux oreilles, des tiktokeurs québécois, des voisins du quartier, des bandes d’amis et des couples. Une clientèle comme je l’aime bien de son époque, c’est-à-dire pour tous.

Photo fournie par Nikkei restaurant

Jusqu’à la fin du mois d’octobre, le Nikkei présente le festival des lanternes Chôchin Matsuri pour inaugurer l’automne. Les festivals de lanternes sont classiques tout au long de l’année au Japon. Chez nous, on les associe à l’Halloween, à l’automne. J’ai presque eu le feeling d’avoir oublié mon déguisement tant l’ambiance du dernier week-end d’octobre règne à fond dans l’établissement.

Photo fournie par Nikkei restaurant

Le menu cinq services proposé pour l’occasion est copieux, ça fait plaisir. Il vient avec un apéro. Et si on allonge quelques dollars de plus, un accord vin est proposé. Que vous fassiez confiance au chef ou que vous décidiez d’y aller à la carte, le nigiri de res est à se rouler par terre et vous devez le commander. Le poisson cru est remplacé ici par un tataki de filet mignon exceptionnellement délicieux avec une croûte faite de près de dix épices japonaises au goût fumé.

Photo fournie par Nikkei restaurant

Photo fournie par Nikkei restaurant

Cinq nouveaux cocktails font leur entrée sur la carte des boissons. La visite de cette carte vaut le détour sur le site du restaurant pour y lire les explorations d’un dévouement hors du commun de la part du mixologue. J’ai trempé mes lèvres dans chacune de ses inventions avec une surprise absolue pour chacune de mes découvertes, dont l’une qui mélange cognac et thé chai (Santo Momiji). En tant que Chilienne de Sainte-Foy qui s’amuse de la rivalité Chili-Pérou entourant la paternité du pisco sour, je leur cède la première place du pisco sour réinventé par leur mixologue, Jeremy Escolano, en une version fruitée merveilleusement bien réussie avec de la liqueur de gingembre et de la purée de fruit de la passion. En allant voir les couleurs sur le mont Royal, marquez votre destination finale par une visite chez Nikkei, vous ne serez pas déçus.

Photo fournie par Nikkei restaurant