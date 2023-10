Nouveau complexe hospitalier: le déménagement de chercheurs retardé de plusieurs mois en raison d’un dégât d’eau

Le déménagement de chercheurs dans le nouveau complexe hospitalier (NCH) de Québec est retardé de nombreux mois parce que l’immeuble devant les accueillir a subi un dégât d’eau.

Le CHU de Québec confirme qu’un dégât d’eau est survenu en février dernier dans le bâtiment qui abritera un nouveau centre de recherche au sein du NCH, dans le quartier Maizerets.

Selon le porte-parole Jean-Thomas Grantham, le sinistre a touché surtout les étages supérieurs et les secteurs administratifs, mais les laboratoires de recherche n’ont pas été touchés.

L’événement a sérieusement retardé le déménagement des employés du centre de recherche dans le domaine de l’oncologie et de la néphrologie (étude du rein), qui était à l’origine souhaité au printemps dernier.

Ces derniers sont actuellement basés à L'Hôtel-Dieu de Québec et sur la rue McMahon, dans le Vieux-Québec, où les activités continuent normalement.

«Il n’y a donc aucun impact sur nos activités cliniques et de recherche», insiste M. Grantham.

Date inconnue

Le CHU était en phase de prise de possession du bâtiment au moment de cet imprévu, mais ce dernier n'avait pas encore été mis en service.

Or, sa remise en état n’est pas terminée et la date de fin des travaux est encore inconnue.

Dans une infolettre transmise aux intervenants du centre de recherche le 25 septembre dernier et obtenue par Le Journal, on peut lire que le déménagement «n’aura pas lieu avant le printemps 2024».

«Il y a eu plusieurs opérations de nettoyage et d’assèchement du bâtiment depuis [l’événement] et nous sommes actuellement en travaux pour réhabiliter le bâtiment», explique Jean-Thomas Grantham.

Ni la cause du dégât d’eau ni les coûts engendrés n’ont été précisés. On ne prévoit pas d’impact sur l’enveloppe budgétaire, justement parce que le projet est assuré.

«Comme le dossier est encore dans les mains des assurances, nous ne pouvons pas donner plus de détails sur cet événement», dit le porte-parole.

«Notre volonté est de pouvoir offrir des installations de qualité, à la fine pointe de la technologie à nos équipes, le plus rapidement possible.»

Coûts et délais

La construction du nouveau complexe hospitalier, évaluée à 2,24 milliards $, vise à regrouper les activités de L'Hôtel-Dieu de Québec et de l’Hôpital de l'Enfant-Jésus.

Le gigantesque chantier s’est toutefois heurté à des délais et à une augmentation des coûts, en raison de la pandémie et de la rareté de la main-d’œuvre et des matériaux.

Le bâtiment destiné aux soins critiques sera d’ailleurs achevé près de trois ans plus tard que prévu, soit en 2026, rapportait Le Journal en septembre.