Patinage de vitesse longue piste: la saison d'un patineur québécois en péril en raison d'une blessure à un genou

Sur la touche depuis avril en raison d’une blessure à un genou, Christopher Fiola a fait l’impasse sur le championnat canadien qui se déroule actuellement à Calgary, et sa saison pourrait être en péril.

Ennuyé par une tendinopathie qui lui a fait des misères l’an dernier, Fiola a amorcé une période de réhabilitation en avril dernier qui n’a pas donné les succès escomptés. Des changements ont été apportés dans ses traitements et il a noté une grosse amélioration depuis quatre semaines.

«S’il faut que j’arrête complètement un an et prenne un pas de recul pour revenir plus fort l’an prochain, je vais le faire, a-t-il raconté. Ultimement, l’objectif principal est de me qualifier pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina en 2026.»

«Je pense néanmoins que je peux revenir pour les étapes de la Coupe du monde de cet hiver à Salt Lake City et à Québec ainsi que pour le championnat mondial à Calgary, de poursuivre Fiola. Ce sont les trois événements les plus importants que j’avais identifiés.»

En continuant de patiner l’hiver dernier, Fiola est conscient qu’il a aggravé sa blessure, mais il referait la même chose. «Je connaissais une bonne saison et je voulais continuer sur ma lancée, a expliqué le médaillé d'or au championnat mondial au sprint par équipe. À l’hiver, je me suis entraîné vraiment plus fort en musculation, ce qui a aggravé la situation. Il s’est formé une cicatrice sur mon tendon, qui est devenu moins flexible.»

«Comme un vieux monsieur»

Fiola a peiné pour terminer la saison. «J’étais comme un vieux monsieur et j’avais de la difficulté à me lever de ma chaise. Ça faisait vraiment mal et cette blessure a affecté mes performances. J’avais vraiment mal lors des deux Coupes du monde en Pologne et au mondial aux Pays-Bas. Je me disais que je n’avancerais jamais si je devais arrêter à chaque petit bobo.»

La blessure de Fiola est similaire à celle subie par Laurent Dubreuil en juillet. «C’est la même chose, mais Laurent a réagi rapidement. Il a vu ce qui se passait avec moi et n’a pas pris de chance.»

Fiola tout comme les autres patineurs qui n’obtiendront pas leur laissez-passer pour les quatre premières Coupes du monde de la saison en Asie et en Europe pourra se reprendre lors de la Coupe Canada 1 qui aura lieu en janvier au Centre de glaces à Québec et qui servira de sélection pour les deux dernières étapes du calendrier.