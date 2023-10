Place à l’Oktoberfest des Œuvres Jean Lafrance

Dans le cadre du 25e anniversaire des Œuvres Jean Lafrance, Jean-François Bergeron, directeur général de Capital propane et président d’honneur de l’événement, ainsi que Jean Lafrance et toute son équipe, ont le plaisir de convier la population à une soirée Oktoberfest qui se tiendra le 11 octobre, chez Mercedes Benz de Québec (1350 rue Bouvier), présentateur de la soirée.

Dégustations de bières de microbrasseries québécoises, de vins et d’un menu typiquement bavarois, musique d’un quintette de cuivres et ambiance festive animeront la soirée, entre 18h et 22h. Pour prendre part à l’Oktoberfest et aider les jeunes garçons à «progresser sur les plans personnel, professionnel et social pour qu’ils aient la chance de devenir des citoyens autonomes, responsables, actifs et engagés», rendez-vous au lesoeuvresjeanlafrance.ca et procurez-vous vos billets.