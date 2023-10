Tuée par un poids lourd: des rêves fauchés «pour éviter le trafic»

Le 12 septembre 2019, Petya Chivieva marchait paisiblement sur le boulevard Champlain, la tête pleine de rêves et de projets. «Mais rien de ça ne va se concrétiser» a témoigné avec émotion son conjoint aux observations sur la peine du camionneur qui a fauché mortellement la piétonne de 31 ans en empiétant sur le trottoir.

Le monde de Pierre-Olivier Buist s’est effondré il y a quatre ans et l’homme peine toujours à accepter le drame qui s’est joué.

«Je me demande quoi faire avec ce restant d’existence», a raconté au tribunal le conjoint de la victime de Réjean Houde, camionneur qui a reconnu sa culpabilité à une accusation de conduite dangereuse causant la mort.

«J’essaie de me dire qu’il me reste sans doute des joies, des bonheurs à vivre. Mais ça me dégoute de savoir que ce n’est pas avec elle, qui m’en a donné tellement, que je pourrai les partager.»

Vies anéanties

Petya Chivieva, d’origine bulgare, s’était bâti une magnifique vie au Québec s’est rappelé son conjoint vendredi. Employée à la Caisse d’économie solidaire de Desjardins, impliquée dans plusieurs causes, amoureuse, la femme de 31 ans était remplie de projets.

«On magasinait une maison, un chez nous, pour y faire fleurir nos orchidées et bientôt, une famille», a raconté Pierre-Olivier Buist avant de marquer une longue pause, comme celle qui meuble sa vie depuis septembre 2019.

Plutôt que de vivre cet idéal, M. Buist s’est plutôt retrouvé à ramener les cendres de sa conjointe à ses parents, en Bulgarie, une expérience «plus que pénible».

La famille, son père Rosen, sa mère Ralitsa et sa sœur Yuliana, ont écrit une lettre pour le tribunal où ils rappellent que Petya Chivieva était convaincue que les règles sont faites pour être suivies.

«Pourtant, elle a péri dans des circonstances où il est évident que les règles n’ont pas été respectées. C’est tellement injuste.»

Trois interdictions ignorées

Comme a insisté vendredi la belle-sœur de la victime, Réjean Houde «a ignoré sciemment trois interdictions très claires signalant qu’il était en infraction» le 12 septembre 2019 en engageant son fardier bitrain de plus de 60 pieds sur le boulevard Champlain.

L’accusé a reconnu vendredi avoir voulu éviter du trafic sur l’autoroute Henri-IV, bien au fait des interdictions de passer par le secteur du Petit-Champlain.

«En voulant sauver un peu de temps, Réjean Houde a privé Petya Chivieva de tout le temps qu’il lui restait», a plaidé le procureur de la couronne Me Jean-Simon Larouche.

S’engageant dans la courbe à 90 degrés caractéristique du secteur, le camionneur a raconté n’avoir jamais vu Petya Chivieva sur le trottoir. La vidéo de l’accident, présentée en preuve, montre que la femme n’a eu aucune chance, étant coincée contre une clôture avant de se retrouver sous les roues arrière du mastodonte.

«Je regrette énormément», a témoigné vendredi Réjean Houde, en larmes. «Je n’aurais jamais dû passer par là. [...] Elle avait le droit de vivre comme tout le monde cette personne-là, mais je ne l’ai pas vu.»

Observations sur la peine

Maintenant, que vaut cette horrible décision qui «n’aura fait que des perdants» comme l’a fait remarquer Geneviève Buist, la belle-sœur de la victime.

Pour la couronne, une peine d’emprisonnement de 12 mois, accompagnée d’une interdiction de conduire de trois ans, serait appropriée.

«Cette infraction-là aurait pu être facilement évitée», a souligné Me Jean-Simon Larouche.

La défense a suggéré elle aussi au juge l’imposition d’une peine de 12 mois, mais à être purgée dans la collectivité . Me Charles Levasseur a soumis au surplus un interdit de conduire d’une année.

«Ce qui peut sembler clément à première vue ne l’est pas quand on est au courant qu’il y a des conditions sévères et restreignantes au niveau des libertés», a rappelé Me Levasseur, insistant que «l’apanage de la sévérité n’est pas l’emprisonnement ferme».

Le juge Christian Boulet a pris la cause en délibéré et rendra sa décision sur la peine le 22 janvier prochain.

Extraits des témoignages

«Petya est morte de façon soudaine et violente, incapable de parler en raison de ses blessures, sans aucun des siens pour lui tenir la main. Seule. Personne ne mérite ça. [...] C’est dur de trouver un sens à tout ça. La vie sans elle me révolte» - Pierre-Olivier Buist, conjoint de Petya Chivieva.

«Il me semble que par votre sentence, un message clair doit être envoyé à tous les conducteurs de poids lourds tentés d’écouter leur journée ou encore de braver des interdictions. Ils ne peuvent ignorer les règles qui assurent leur sécurité, mais surtout celle des autres» - Geneviève Buist, belle-sœur de la victime.

«Quatre ans se sont écoulés depuis le jour le plus sombre de notre vie. [...] À certains moments, nous voulons encore croire que ce n’est pas arrivé, qu’il s’agit d’un rêve épouvantable. Nous n’arrivons pas à accepter l’horrible vérité» - Rosen, Ralitsa et Yuliana Chivieva, famille de la victime.