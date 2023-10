Un jeune passera plus de 4 ans en détention pour avoir tué une militante contre l’alcool au volant

Un jeune qui avait les facultés affaiblies lorsqu’il a tué une militante contre l’alcool au volant en provoquant une collision à haute vitesse après un party arrosé passera quatre ans et demi derrière les barreaux.

« Depuis l’adolescence, ma fille militait contre l’alcool au volant. Elle savait que ce fléau pouvait tout détruire sur son passage. Elle participait à l’Opération nez rouge chaque année. Elle et ses amis nommaient toujours un chauffeur désigné », a raconté Élise Grenier, la mère de la victime Marie-Jade Kuncer.

« C’est pourquoi tout ceci me paraît tellement paradoxal », a poursuivi la femme cette semaine au palais de justice de Laval.

Le 4 juillet 2022, Marie-Jade Kuncer revenait du restaurant avec sa conjointe Billie Di Paolo quand leur Toyota Matrix a été happée de plein fouet par un autre véhicule, à Laval.

Photo Facebook

Au volant d’une Cadillac, Aron Romero a réussi à éviter deux voitures avant de finalement provoquer ce face-à-face alors qu’il roulait en sens inverse à 133 km/h pour faire un dépassement illégal. L’impact n’a laissé aucune chance à la femme de 26 ans, qui venait d’emménager dans sa nouvelle maison avec sa copine.

Ses amis l’avertissent

Le jeune âgé de 19 ans à l’époque venait de quitter une fête avec une connaissance où il avait consommé de l’alcool et fumé un joint. Des amis avaient même pris la peine de lui dire qu’il n’était pas en état de conduire, mais il les avait ignorés.

Pascal Girard/AGENCE QMI

En prenant le volant ce soir-là, il a aussi omis des arrêts obligatoires et n’a pas respecté les feux de circulation. Il avait une alcoolémie de 88 mg/100 ml alors qu’il possédait un permis de conduire probatoire assorti d'une tolérance zéro pour l'alcool.

Aron Romero a ainsi plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse ainsi que de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et des blessures avant d’écoper de 4 ans et demi de détention à la suite d’une suggestion commune de la poursuite et de la défense.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Celui qui dit regretter et se sentir honteux a été visiblement ébranlé par les témoignages de proches des victimes.

« Marie-Jade n’aura pas eu droit à une seconde chance. Je vis avec un trauma. L’image de ma fille sans vie revient me frapper comme un poignard à tout moment sans crier gare », a raconté Élise Grenier avec la gorge nouée.

Des séquelles à vie

Billie Di Paolo aura pour toujours des séquelles de ses nombreuses fractures. Elle marche avec une canne et a deux ligaments déchirés au niveau du genou. La fracture au niveau de son bassin n’a pu être réparée correctement et sa hanche devra être remplacée d’ici quelques années.

« Par ton insouciance, [...] tu as aussi pris le corps de ma fille, qui est brisé. Elle a dû réapprendre à marcher, à manger et même à respirer sans trachéotomie. Tu lui as pris le bonheur de faire du snowboard, le plaisir de jogger », a énuméré sa mère Emmanuelle Soucy.

Pour sa part, le passager de Romero a maintenant des plaquettes et des vis pour maintenir en place son dos qui a été fracturé à deux endroits. Il a aussi dû avoir une chirurgie de reconstruction de sa main droite.

« Chaque conducteur ivre est un tueur potentiel, ce dossier en est un exemple, a déploré le juge Serge Cimon en s’adressant à Romero. On vous a averti avant et pendant le crime. C’est toujours facile de faire des excuses après et avoir des remords. Que cela vous serve d’électrochoc. »

Le résident permanent originaire des États-Unis pourrait être exclu du pays après son incarcération. Il lui sera également interdit de posséder un permis de conduire pendant sept ans et demi.