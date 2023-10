Une autre chance d’être championne: Kim Clavel affronte Evelin Bermudez samedi soir

Pour la deuxième fois en 2023, Kim Clavel (17-1-0, 3 K.-O.) aura la chance de mettre la main sur deux ceintures samedi soir en affrontant Evelin Bermudez (18-1-1, 6 K.-O.) à la Place Bell de Laval.

• À lire aussi: Un combat qui peut changer la vie de Clavel

• À lire aussi: Une chance unique pour Clavel

Lors de sa première chance, en janvier dernier, elle s’est inclinée par décision unanime contre la Mexicaine Yesica Nery Plata (9-2-0, 3 K.-O.), ratant la chance d’unifier son titre de championne du monde WBC des poids mi-mouche au titre WBA de son adversaire.

Face à l’Argentine Bermudez, Clavel va tenter de réaliser un vol en lui ravissant ses ceintures de championne du monde IBF et WBO.

Les deux pugilistes ont fait le poids vendredi midi.

Battre la peine

Clavel l’avoue sans détour, son revers contre Plata a fait mal. Très mal même.

«Sur le coup, ç’a été probablement la plus grande peine que j’ai eue, avouait-elle plus tôt cette semaine. J’ai eu une ou deux peines d’amour, ça faisait mal, mais ça c’était une douleur qui vient jusque dans ton âme, qui te brûle le cœur.

«Une fois que tu passes les trois ou quatre premiers jours où tu as honte, tu te sens humiliée et comme de la merde, tu te dis que la vie continue, que tu es en santé et que tu es entourée d’amour.

«Ça m’a fait grandir et je pense que dans mon cheminement, il fallait que je vive ça, mais j’aurais mieux aimé ne pas le vivre. Ça ne m’a pas retardée, je me suis accroché les pieds et je me suis relevée.»

Beaux affrontements

En sous-carte, il y aura le combat entre Mazlum Akdeniz (18-0-0, 8 K.-O.) qui met en jeu sa ceinture de championnat WBC International des super-légers, et Sébastien Bouchard (20-2-1, 9 K.-O.), un vétéran en quête d’une dernière chance.

Celui-ci a bien fait rire la petite foule présente à la pesée officielle, vendredi, quand il a dépassé le poids à 147,2 lb. En retirant sa grosse chaîne en or, il est redescendu à 146,4.

Cette carte mettra en vedette deux autres combats féminins, soit Marie-Pier Houle (8-1-1, 2 K.-O.) face à Cindy Reyes Espinoza (4-1-0, 0 K.-O.) et Caroline Veyre (4-0-0) contre Jessica Bellusci (4-0-0, 2 K.-O.).

Terry Osias (12-0-0, 6 K.-O.) sera pour sa part opposé à Oscar Soto Quintana (5-4-0, 1 K.-O.) tandis que Derek Pomerleau (5-0-0, 3 K.-O.) affrontera Michael Chludil (3-1-2, 2 K.-O.). On présentera également deux combats amateurs, dont un impliquant Arturo Gatti Junior.