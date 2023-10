HARTON, Michelle



Au Centre hospitalier Robert-Giffard, le 16 août 2023, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédée madame Michelle Harton, fille de feu madame Juliette Rochette et de feu monsieur Vilmer Harton. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres a été fait au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil Karine Berthiaume, Mélanie Pelletier, Lucie Martel, Marie Grandmont, et tout le personnel soignant des Résidences Chanoine-Scott, qui ont pris soin d'elle, ainsi que ses ami(e)s de la résidence.