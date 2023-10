CLAVET, Pierre



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er octobre 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Pierre Clavet, conjoint de madame Lucie Savard. Il demeurait à Saint-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour un moment de partagede 13h00 à 14h30 au salon commémoratifMonsieur Clavet laisse dans le deuil outre sa conjointe; ses filles: Micheline (Martin Boilard), Katie (Marco Massé), Vanessa (Maxime Rochon) et Audrée (Frédéric Ménard); la mère de ses filles Maryse Girard; ses petits-enfants: Alicia, Daphnée, Xavier, Jérémi, William, Nathan, Élodie et Mathéo; les enfants de sa conjointe Natacha, Steeve, Mélissa et leurs enfants; ses frères et soeurs: Conrad (Johanne Boucher), Raymonde, Céline (Karl Hayes), Mario (Marlyne Allen) et Gaston ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca