FRENETTE, Thérèse Naud



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 4 octobre 2023, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée madame Thérèse Naud, épouse de feu monsieur Jean-Paul Frenette, fille de feu madame Lucille Thibault et de feu monsieur Charles-Edouard Naud. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà partir de 14 h,oùet de là, au cimetière paroissial, sous la direction du :Madame Naud laisse dans le deuil ses filles : Louise (Michel Du Sablon), feu Josée; ses petits-enfants : Charles-Olivier et Justine (Jimmy Bureau); ses arrière-petits-enfants : Abygail et Jack. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Paul-Emile (Claudette Potvin), feu Jeannine (feu Lorrain Carpentier), feu Roger (feu Rita Barbeau), Jean (feu Suzanne Picard), Gilles (Lucie Jobin), feu Yvon, Gérald (Jocelyne Clément), feu Lucette (feu Martial Trottier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Mirodor de Saint-Marc-des-Carrières et du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la FONDATION SANTÉ PORTNEUF, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca