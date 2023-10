ROY, Louise



À l'Hôpital du Saint-Sacrement à Québec, le 3 octobre 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée Louise Roy, fille de feu Rodolphe Roy et de feu Françoise Dion. Elle demeurait à Québec à la résidence Le Gibraltar.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h 30 à 16 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Michel de Sillery à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses frères Bertrand (Chantale Seyer) et Jacques (Anne Lebel) de même que ses neveux Vincent et Simon et sa nièce Larissa. Sont aussi affectés par son départ ses oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place. Site web : https://cancerquebec.ca/