LAVOIE, Nicole



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 3 octobre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Nicole Lavoie, fille de feu dame Jeannine Mailhot et de feu monsieur Patrick Lavoie. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 14 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que ses amies de longue date : Doris et Rose. La famille désire remercier le personnel soignant du CLSC Sainte-Foy (Sillery/Cap-Rouge/Saint-Augustin) généreux de leur temps ainsi que le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et celui du département des soins palliatifs pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Ins-titut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/