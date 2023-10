GONTHIER, Lionel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 septembre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé Monsieur Lionel Gonthier, époux de feu Huguette Leblond et en 2è noces de Madeleine Labrecque. Il demeurait auparavant à St-Michel-de-Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 12h30 pour recevoir les condoléances. Les cendres seront inhumées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Pauline Breton), Claude (Guy Jenkins), Andrée (Yves Gagnon), Bertrand (Caroline Huard) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; les filles de Madeleine Labrecque : Line Therrien (Gaston Huard) et Danielle Therrien (Armand Larade); sa belle-fille Sophie Rioux (feu Simon Therrien). Il laisse également dans le deuil sa soeur Annette Gonthier (feu Jean-Charles Gagnon); ses beaux-frères Robert Leblond (Micheline Emond) et Normand Leblond (Colette Perron); sa belle-soeur Cécile Bourassa (feu Raynald Leblond) ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de l'Hôpital de Montmagny et du Manoir du Coteau de Beaumont pour les bons soins prodigués à leur père. La direction des funérailles a été confié à la :