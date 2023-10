Voici notre liste des 50 meilleurs joueurs de la LNH: Connor McDavid sera-t-il détrôné?

Le collègue Yvon Pedneault avait pris l’habitude, année après année, de se livrer au travail de moine que constitue la mise en place de la liste des 50 meilleurs joueurs de la LNH. À la suite de son décès, survenu trop rapidement au cours de l’été, j’ai l’immense honneur de reprendre son flambeau. En espérant être à la hauteur de ce membre du Temple de la renommée.

Bonne saison !

50. Cole Caufield

Photo Martin Chevalier

Capable de loger la rondelle dans un trou de souris, l’Américain est le joueur le plus électrisant du Canadien. S’il parvient à éviter les blessures, on peut penser qu’il marquera au moins 40 buts. C’est ce qu’il aurait fait la saison passée s’il n’avait pas raté les 36 derniers matchs du calendrier.

49. Erik Karlsson

Il a énormément de lacunes défensivement, mais difficile de passer à côté du premier défenseur à inscrire au moins 100 points en 31 ans. Un nouveau chapitre de sa carrière s’ouvre à Pittsburgh. Il sera intéressant de voir de quelle façon il s’intégrera à une formation déjà offensive.

48. Sebastian Aho

L’éclosion de Martin Necas a quelque peu allégé son fardeau. Mais il est toujours le cœur des Hurricanes. C’est la raison pour laquelle le DG Don Waddell lui a fait signer une prolongation de contrat de huit ans.

47. Johnny Gaudreau

Ses 74 points de l’hiver dernier se rapprochent plus de la réalité que ses 115 points de la saison précédente. Ça ne l’empêche pas d’être toujours dotée d’un don pour repérer ses coéquipiers des Blue Jackets ou conclure une séquence près du filet adverse.

46. Alex Ovechkin

Photo Patrick Smith/Getty Images/AFP

S’il poursuit au même rythme, Ovechkin deviendra à la fin de la campagne 2024-2025 le plus grand buteur de l’histoire de la LNH. Son tir est dévastateur. Même si tout le monde sait qu’il s’élancera, le capitaine des Capitals parvient encore à déjouer les gardiens plus de 40 fois par saison.

45. Nico Hischier

Il lui a fallu quelques saisons, mais le Suisse de 24 ans des Devils semble avoir pris son erre d’aller sur le plan de la production. Sa nomination au titre de meilleur attaquant défensif a prouvé qu’il sait également s’impliquer défensivement. Il est bien servi par sa vitesse et sa vivacité d’esprit.

44. Connor Hellebuyck

Après avoir été au centre de rumeurs de transaction, Hellebuyck amorcera la saison à Winnipeg. Un soulagement pour les Jets étant donné qu’ils misent principalement sur lui. Il a obtenu 64 départs en 2022-2023. Un sommet dans la LNH.

43. Juuse Saros

Malgré une formation des Predators plutôt décimée, il a maintenu un taux d’efficacité intéressant à ,919. À 5 pi 11 po, il est l’exception à la règle voulant qu’il faille mesurer au moins 6 pi 2 po pour obtenir du succès dans la LNH. Son agilité compense sa taille.

42. Victor Hedman

Le Suédois a connu une baisse appréciable de production l’hiver dernier. À l’instar de ses coéquipiers, on peut se demander si le poids des longs parcours éliminatoires ne lui est pas tombé dans les jambes. On aura la réponse cet automne.

41. Jake Oettinger

Photo Steph Chambers/Getty Images/AFP

Le prochain gardien étoile de la LNH. Il pourrait être aux Stars ce que Vasilevskiy est au Lightning. À 6 pi 5 po et 220 lb, il ne laisse pas beaucoup d’ouverture devant le filet. En plus, il est doté d’excellents réflexes. Et ses déplacements sont précis.

40. Charlie McAvoy

Le jour n’est pas loin où il sera un candidat sérieux au trophée Norris. Il est d’une stabilité désarmante à la ligne bleue des Bruins. Il est également habile avec la rondelle et dans la distribution de celle-ci.

39. Jack Eichel

On lui a longtemps reproché son engagement déficiente défensivement. Bruce Cassidy est parvenu à lui inculquer quelques notions, ce qui en fait un joueur davantage complet et utile aux Golden Knights. En plus, son jeu offensif n’a pas semblé en souffrir.

38. Steven Stamkos

Attaquant déterminé et fougueux, il possède un coup de patin incisif. Il a ralenti au chapitre de la production. Cependant, il est toujours présent quand l’enjeu est important. Un rouage important de l’attaque massive du Lightning.

37. Miro Heiskanen

Il commence à se faire un nom parmi les meilleurs arrières du circuit. Il a récolté près de la moitié de ses points (34 sur 73) en supériorité numérique. Ce fut une saison d’éclosion pour l’habile patineur qui n’avait jamais inscrit plus que 36 points en une saison.

36. Anze Kopitar

Photo Tim Nwachukwu/Getty Images /AFP

C’est un exemple de fiabilité autant sur le plan de l’assiduité aux matchs que défensivement. Il est toujours dominant dans le cercle des mises en jeu et son gabarit rend la tâche difficile à l’adversaire. Il possède encore un coup de patin plus que respectable.

35. Mika Zibanejad

Il est un poison en supériorité numérique avec les Rangers. La saison passée, il a touché la cible 20 fois en pareilles situations. Il a un flair offensif hors du commun et ne craint pas la circulation lourde. Il est également responsable défensivement.

34. Roope Hintz

Un autre solide marqueur au gabarit imposant dans le camp des Stars. Son coup de patin est surprenant pour sa taille. Il ne tire pas souvent au filet, mais lorsqu’il le fait, son taux de réussite (20,1 %) est bien au-delà de la moyenne.

33. Aleksander Barkov

Il est toujours un maître dans l’art du jeu défensif. Il est encore celui que Paul Maurice va désigner pour les mises en jeu importantes, en infériorité numérique et lorsque l’enjeu du match est serré. Sa touche offensive avec les Panthers n’est pas à négliger non plus.

32. Quinn Hughes

Photo Zac BonDurant/Getty Images/AFP

Le nouveau capitaine des Canucks a dominé les défenseurs du circuit avec 34 points inscrits en supériorité numérique. Encore une fois, il risque de se sentir bien seul à la ligne bleue des Canucks.

31. Kirill Kaprizov

L’attaque du Wild repose en grande partie sur ses épaules. En trois campagnes dans la LNH, il a atteint le plateau des 40 à deux occasions. Il est arrivé mûr pour le circuit Bettman après trois saisons productives à Moscou, dans la KHL.

30. Clayton Keller

Il sera intéressant de voir ce que Logan Cooley sera en mesure de faire chez les Coyotes. Car, pour l’instant, Keller est le seul qui se démarque du groupe. Ses instincts offensifs sont indéniables. Tout comme son coup de patin et ses habiletés.

29. Artemi Panarin

Visiblement, il n’a pas souffert du départ de Ryan Strome. Avec Vincent Trocheck comme principal joueur de centre, le Russe a connu une autre saison d’au moins 90 points avec les Rangers. Il est bien servi par sa vision, son anticipation et ses mains rapides.

28. Josh Morrissey

Avec 76 points, il a plus que doublé la saison la plus productive de sa carrière. On peut se demander si cette éclosion n’a pas un lien avec l’arrivée de Rick Bowness derrière le banc des Jets. Encore une fois, le poste de défenseur numéro un des Jets lui reviendra.

27. Dylan Larkin

Photo Brett Carlsen/Getty Images/AFP

La reconstruction des Red Wings est lente, mais ils peuvent compter sur leur capitaine pour mener la barque. Larkin est l’un des patineurs les plus rapides de la LNH. Alex DeBrincat pourra sans doute bénéficier de ses talents de passeur.

26. Roman Josi

Il a vécu un léger ralentissement après avoir connu une saison de 96 points. Il faut dire qu’il a vu sa saison ponctuée de blessures. De plus, les Preds n’ont pas nécessairement l’attaque capable de faire fructifier les talents de passeur du Suisse.

25. Connor Bedard

Photo Michael Reaves/Getty Images/AFP

Comme pour les McDavid et Crosby avant lui, bien malin celui qui peut prédire la vitesse de son adaptation à la LNH. Au moins, les Blackhawks se sont assurés de bien l’encadrer avec des vétérans de qualité. Tant sur le plan offensif que sur celui de l’éthique.

24. Tim Stützle

Le joyau allemand est sorti de sa coquille. Il sera intéressant de voir l’effet qu’aura l’arrivée de Vladimir Tarasenko sur sa production chez les Sens. En fait, c’est peut-être le Russe qui bénéficiera des qualités de son jeune centre pour revenir aux standards auxquels il nous a habitués.

23. Brady Tkachuk

Il est le type de joueur autour duquel une équipe rêve de bâtir sa culture. Il est intense et engagé à chacune de ses présences. Un meneur né. Pas surprenant que les Sénateurs l’aient élu capitaine à seulement 22 ans.

22. David Pastrnak

Depuis son arrivée dans la LNH en 2014-2015, il n’y a que McDavid et Brad Marchand qui ont inscrit plus de buts gagnants que lui. Il ne devrait pas souffrir du départ de Patrice Bergeron puisque, la saison dernière, il a joué plus souvent avec Pavel Zacha et David Krejci chez les Bruins.

21. Brayden Point

Dynamo entre Steven Stamkos et Nikita Kucherov, il est bien servi par sa fougue et sa vitesse. Il a marqué 20 buts la saison dernière en supériorité numérique. Plus l’enjeu est grand, meilleur il est, comme en font foi ses neuf filets gagnants.

20. Elias Pettersson

Il est finalement devenu le centre qu’on attendait de lui à Vancouver. Il lui reste maintenant à faire la preuve que ses 102 points n’étaient pas l’étincelle d’une seule saison. Les Canucks auront encore besoin de lui s’ils souhaitent connaître un hiver moins ennuyeux.

19. Evgeni Malkin

Photo by Mike Ehrmann/AFP

Malgré ses 37 ans, il est toujours régulier comme un métronome. Il maintient chaque année son ratio d’un point par match. Les blessures semblent être la seule chose qui puisse le ralentir. L’an dernier, il a disputé une rare saison complète.

18. Rasmus Dahlin

Les Sabres fondaient beaucoup d’espoir en lui lorsqu’ils l’ont réclamé au tout premier rang du repêchage en 2018. Ils commencent à en voir les dividendes. Défensivement, il ne s’en laisse pas imposer. Les confrontations à un contre un sont souvent à son avantage.

17. Igor Shesterkin

C’est un gardien doté d’une technique à point. Agile, il est capable de couvrir beaucoup d’espace et de fermer les angles. Derrière une équipe bien rodée comme les Rangers, il pourrait atteindre le plateau des 40 victoires.

16. Nikita Kucherov

De retour en santé, il a empilé les points à un rythme effarant. En supériorité numérique, grâce à un espace et un temps de réaction plus grands, il est une véritable plaie. Son ardeur à l’ouvrage est inversement proportionnelle lorsque le Lightning perd possession de la rondelle.

15. Andreï Vasilevskiy

La muraille du Lightning. Il a connu une rare baisse de régime lors de la série face aux Maple Leafs. Une fatigue sans doute attribuable aux trois longs parcours précédents. On peut s’attendre à le voir rebondir cet automne.

14. Jason Robertson

Photo Richard Rodriguez/Getty Images/AFP

Il a attiré les réflecteurs sur lui avec une récolte de 109 points. Il n’est pas le patineur le plus élégant, mais il sait lutter pour un positionnement avantageux. D’ailleurs, autour du filet, il rate rarement l’occasion de marquer (46 buts).

13. Sidney Crosby

Le leader par excellence par sa passion et son éthique de travail. Même s’il avance en âge, il est celui autour de qui plusieurs DG bâtiraient leur équipe. Il a encore une touche en zone adverse et trouve toujours le moyen de se lever dans les grandes occasions.

12. Mikko Rantanen

Il a explosé avec une campagne de 55 buts et de 105 points. Il est le complément parfait pour MacKinnon avec l'Avalanche : un ailier imposant doté d’un tir vif et lourd. Le ralentir ou le sortir du jeu n’est pas une mince tâche.

11. Ilya Sorokin

Le finaliste du trophée Vézina s’est amené en Amérique après s’être fait la main de brillante façon avec le CSKA de Moscou. Ses performances des deux dernières saisons ont incité Lou Lamoriello à lui consentir une prolongation de contrat de huit ans (8,25 M$/ saison).

10. Tage Thompson

Photo Bruce Bennett/Getty Images/AFP

Une partie du succès des Sabres passe par ce gaillard de 6 pieds 6 pouces. Après quelques saisons timides, il a pris son envol il y a deux ans. Un train difficile à stopper, il pourrait très bien atteindre les 50 buts cet hiver.

9. Adam Fox

Gagnant du trophée Norris en 2021 et finaliste l’an dernier, il s’est rapidement hissé parmi les meilleurs de sa profession. Il est le quart des Rangers, celui par qui passent les relances. Il est l’homme à tout faire des Rangers.

8. Jack Hughes

Il a connu une certaine éclosion l’hiver dernier, ce qui lui a permis d’approcher le plateau des 100 points (99). À seulement 22 ans, on peut soutenir qu’il n’a pas encore atteint son potentiel. L’avenir est brillant pour ce patineur d’élite des Devils.

7. Auston Matthews

Le talent le plus brut dans la Ville Reine. Son tir est foudroyant et son QI en zone adverse le démarque de la masse. Toutefois, comme ce fut le cas pour Alex Ovechkin, s’il souhaite gagner la coupe Stanley, il devra reconnaître l’importance de l’aspect défensif du jeu.

6. Mitch Marner

Il est le joueur le plus complet des Maple Leafs. Sa contribution en attaque est aussi importante que les missions défensives qu’on lui assigne. Il est l’attaquant le plus utilisé des Leafs en raison de sa contribution tant sur l’attaque massive qu’en infériorité numérique.

5. Matthew Tkachuk

Photo Patrick Smith/Getty Images/AFP

Les Flames ne se sont pas remis de son départ, alors que les Panthers ont atteint la finale de la coupe Stanley. Voilà qui prouve l’ascendance qu’il a sur une équipe. Un grinder capable de marquer des buts et de déranger l’adversaire, ça ne court pas les rues.

4. Leon Draisaitl

Si McDavid est tout en finesse, son complice se rapproche plus d’un attaquant de puissance. Il n’est pas du type à distribuer des mises en échec, mais lui enlever la rondelle est tout un défi. Il marquera encore une fois 50 buts cette saison.

3. Cale Makar

L’un des talents les plus purs de la LNH. Certains comparent son empreinte à celle de Bobby Orr. Il est le modèle que les jeunes défenseurs veulent suivre. On lui souhaite une saison sans blessures, lui qui a raté 22 matchs l’an dernier.

2. Nathan MacKinnon

Un joueur à l’impact indéniable au sein de son équipe. Malgré l’absence de Gabriel Landeskog, il a continué de produire sur une base plus que régulière. Il est également très conscient de son jeu défensif.

1. Connor McDavid

Photo Ethan Miller/Getty Images/AFP

Difficile de passer à côté du premier joueur à atteindre le plateau des 150 points en plus d’un quart de siècle. Son explosion, sa vitesse et la rapidité de ses mains font l’envie de tous les joueurs de hockey de la planète.

Pour la deuxième fois en trois ans, la position de tête revient à Connor McDavid. Comment faire autrement ?

Le capitaine des Oilers a survolé la LNH, l’hiver dernier. Bien que l’on se trouve dans une époque où les gardiens n’ont jamais été aussi bons, McDavid a cumulé des statistiques astronomiques.

Ses 153 points représentent 25 de plus que son plus proche poursuivant, son coéquipier Leon Draisaitl. Forces égales, attaque massive, infériorité numérique, il a inscrit ses 64 buts de toutes les façons possibles.

Maintenant, pour solidifier sa renommée, il doit impérativement mener les Oilers à la Terre promise. Après avoir atteint la finale de l’Association de l’Ouest en 2022, les représentants de la capitale albertaine ont fait un pas de recul en subissant l’élimination au deuxième tour.

L’Avalanche reposé

Voilà un accomplissement qu’a déjà réalisé Nathan MacKinnon, possiblement le joueur le plus complet du circuit. Toutefois, après avoir remporté la coupe Stanley, en 2022, l’Avalanche a manqué d’essence. MacKinnon et ses coéquipiers se sont fait surprendre par le Kraken de Seattle dès la ronde initiale.

Un été de repos plus long pourrait être bénéfique pour MacKinnon. Ce faisant, les adversaires de l’Avalanche n’auront qu’à bien se tenir puisque, bien qu’il ait raté 11 matchs, il a franchi le plateau des 100 points (111) pour la première fois de sa carrière.

Cale Makar en est un autre pour qui le congé prolongé devrait avoir une incidence positive sur sa contribution. Pour une deuxième année consécutive, il est le premier arrière à apparaître sur notre liste.

Il est le portrait du défenseur moderne : agile, rapide, tenant pratiquement le rôle de quatrième attaquant. Tout ça, sans toutefois oublier ses responsabilités défensives.

Des nouveaux visages

Puisque le bassin de talents du circuit se renouvelle constamment, quelques jeunes loups ont fait leur entrée dans le classement. C’est le cas de Matthew Tkachuk, de Jack Hughes et de Tage Thompson, parvenus à se hisser dans le top 10.

L’arrivée de Tkachuk a grandement transformé l’identité des Panthers. Sergei Bobrosvky et lui ont été les principaux artisans de la présence des Panthers en finale.

Après s’être approché des 100 points, Hughes devrait continuer de faire des ravages. D’autant plus que les Devils seront à prendre au sérieux dans la Métropolitaine.

Un peu sous le radar, Thompson a explosé au cours des deux dernières saisons. Des campagnes qui ont convaincu Kevyn Adams de lui octroyer un contrat de sept ans qui lui rapportera un total de 50 M$.