7 adresses de cuisine méditerranéenne qui vous donneront envie de vous enfuir au soleil

Si la cuisine méditerranéenne est un terme aussi vaste que la superficie de cette mer liant trois continents (soit l’Europe, l’Asie et l’Afrique), plusieurs points en commun la caractérisent. On parle d’une cuisine ensoleillée de par l’abondance de légumes, une gastronomie riche en poissons, en fruits de mer et en grillades, où le pain, l’huile d’olive et le vin sont généralement sur la table sans même le demander. De la Grèce jusqu’au Liban, en passant par la Tunisie, voici quelques adresses qui mettront certainement un peu de soleil dans votre journée !

Bistro Koz

Photo fournie par Bistro Koz

Le Bistro Koz s’est inspiré de la vue magnifique du lac Memphrémagog pour faire voyager les clients en Méditerranée. Un petit peu de spécialités grecques ici, des pidés (pizzas turques) ou mantis (dumplings) par-là, des grillades aux épices libanaises pour compléter : le menu, qui plaira à tous les palais, est un bel équilibre entre fraîcheur et gourmandise. La salle à manger jouit d’une belle luminosité naturelle, accentuée par un design qui rappelle la chaleur de la Grèce.

En saison, lorsque la température le permet, on profite de la spacieuse terrasse donnant sur le lac.

Zeitoun Cuisine Libanaise

Photo fournie par Zeitoun Cuisine Libanaise

Les meilleurs mezzés libanais de la ville de Québec se retrouvent sous le toit du Grand Marché de Québec, au Zeitoun Cuisine Libanaise ! Libanaise d’origine, la cheffe Marie-Chrystelle Cheikha se fait un plaisir de partager les recettes familiales apprises par son père, et il faut dire que c’est réussi. Le menu est simple, mais rien ne vaut la fraîcheur d’un sandwich shish-taouk ou aux falafels, accompagné de kebbés et de quelques tartinades (houmous, baba ghannouj, labneh au zaatar) pour ravir nos sens. Tout est fait maison, avec des ingrédients de qualité irréprochable – soit directement importés du Liban ou venant du rez-de-chaussée chez un maraîcher. La section prêt-à-manger regorge de trempettes, de salades et de desserts à savourer où que vous soyez.

Hayat

Photo fournie par Hayat

Inspiré des saveurs du Liban et de la Syrie, le restaurant Hayat est la toute dernière addition du Vieux-Montréal. Fort d’une équipe chevronnée, ce projet promet de livrer une expérience aussi délicieuse que conviviale, où les plats à partager riches en saveurs flirtent entre tradition et innovation. Houmous, muhammara et baba ghanouj précèdent indéniablement quelques plats de légumes (chou-fleur grillé avec grenade, dattes, noisettes et herbes fraîches à l’intérieur d’une vinaigrette au tahini, salade fattouche, salade tomates et feta, pour poursuivre avec shishtaouk, brochettes de kefta ou taco d’agneau shawarma. Le Hayat compte également sur une carte des vins et cocktails pensée pour sublimer votre festin.

Kouzina Niata

Photo Le Cuisinomane

Kouzina Niata est un vrai bijou ! On y retrouve l’une des meilleures tartes spanakopita (feuilleté de pâte phyllo garnie d’épinards et de fromage feta grec) en ville, une moussaka et une salade grecque préparées selon les règles de l’art, mais aussi plusieurs autres plats traditionnels moins communs au Québec. La famille, arrivée directement du village de Niata en Grèce pour s’établir dans le quartier Mile-End à Montréal dans les années 1960, souhaite partager aux Montréalais une parcelle de leur culture – ainsi que les recettes familiales très chères à eux, afin de faire perdurer les traditions. La pâte phyllo, roulée à la main à partir d’une farine biologique locale, est absolument sublime, en plus d’être généreusement garnie d’ingrédients locaux de grande qualité. Vous resterez surpris quant à la légèreté de cette pâte et la générosité des garnitures. Un bougatsa, un café grec et quelques plats prêts à manger pour la maison ne seront pas de trop, je vous assure.

Le Mezzé & Zeus Gyros Grec

Photo fournie par Le Mezze

Appartenant au même propriétaire, le premier est l’incontournable taverne grecque authentique de la ville de Québec, tandis que le second est un comptoir de sandwichs gyros comme on peut en trouver dans les rues d’Athènes. Au Mezzé, la simplicité laisse parler la qualité des ingrédients. L’huile d’olive, l’origan, les tomates, le fromage, le citron et les olives sont à la base de nombreux plats traditionnels : la salade grecque ne fait pas exception, aux côtés du poulet au citron, de la moussaka, du feta rôti au four, sans oublier les poissons entiers et la pieuvre.

Du côté du Zeus Gyros Grec, on se régale de copieux sandwichs gyros au poulet ou à l’agneau, garnis de laitue, tomate, oignon et... frites, comme le veut la tradition.

Le Mezzé : 95, chemin Sainte-Foy, Québec

Zeus Gyros Grec : 1032, avenue Cartier, Québec

La Rose des Sables

Photo fournie par La rose des sables

Au restaurant tunisien La Rose des Sables, tous les repas débutent avec un brick à l’œuf, une savoureuse et parfumée soupe chorba ou une salade mechouia, trois spécialités du nord de l’Afrique qui vous mettront en appétit pour la suite. Ici, le couscous est roi. On apprête cette semoule avec autant d’amour que l’on grille les merguez ou que l’on braise le jarret d’agneau. Il est aussi délicat qu’aérien, puis accompagne magnifiquement toute viande ou tout légume. On apporte notre vin, on s’attable entre amoureux ou entre amis, puis on se laisse charmer par la chaleur et l’intimité du décor. Mon choix : le couscous royal !

►Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.