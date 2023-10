7 bonnes raisons de vous arrêter à Lake George, dans l'État de New York

Nichée au pied des montagnes Adirondack, la ville de Lake George, dans l’État de New York, a tout pour devenir votre nouvel arrêt favori dans l'est des États-Unis. À seulement 2 h 30 de Montréal, cette destination offre des panoramas à couper le souffle, surtout en pleine saison des couleurs, et a de quoi se faufiler au sommet de votre liste d'arrêts indispensables aux États-Unis.

Photo tirée de Adobe Stock / stock.adobe.com

Voici 7 raisons pour lesquelles vous devriez vous arrêter à Lake George lors de votre prochain road trip :

1. Pour profiter de ses magnifiques randonnées

Mick Kirchman / Unsplash

Qui dit Adirondacks dit terrain de jeu pour tout amateur de sports extérieurs. Nombreux, les sentiers de la région de Lake George sont tout aussi adaptés pour les débutants que pour les randonneurs aguerris. Parmi les montagnes les plus populaires à explorer, citons la Sleeping Beauty Mountain, la Buck Mountain et la Prospect Mountain, qui offrent toutes des vues panoramiques spectaculaires sur le lac et les environs.

James Casil / Photo tirée de Adobe Stock /stock.adobe.com

2. Pour vivre des sensations fortes dans son parc d’attractions

Photo tirée de la page Instagram Six Flags Great Escape

Tout comme Montréal, Lake George peut se targuer d’avoir son propre parc d’attractions, Six Flags. Surnommée la Great Escape, cette foire géante promet de faire monter le taux d’adrénaline de ses visiteurs grâce à plus de 135 manèges, spectacles et attractions qui plairont tant aux petits qu’aux grands. Ceux qui n’ont pas peur de se mouiller pourront même profiter du parc aquatique intérieur de l’endroit.

3. Pour prendre du soleil sur sa plage à 1 million de dollars

Un séjour estival à Lake George n’est pas complet sans un passage à la Million Dollar Beach. Cette étendue de sable se situe sur la rive sud du lac George et promet des après-midis complets à plonger à l’eau, à pique-niquer et à prendre des bains de soleil. Malgré son nom aux connotations dispendieuses, l’accès à la plage est tout à fait gratuit.

Kristina Bilous / Photo tirée de Adobe Stock / stock.adobe.com

4. Pour découvrir son vieux village

Le bagage colonial de Lake George se fait sentir un peu partout dans la ville, mais tout particulièrement dans son quartier historique. On y retrouve entre autres le Fort William Henry, une fortification britannique de la fin du 18e siècle, ainsi que plusieurs musées et événements qui contribuent à faire rayonner la région et qui méritent une visite. Que ce soit pour admirer l’architecture, pour s'imprégner d’une autre époque ou simplement pour prendre un café, une balade dans le vieux village s’impose.

Photo tirée de Adobe Stock / stock.adobe.com

5. Pour dévaler les pentes de la région

Photo tirée de la page Facebook Gore Mountain

Ce ne sont pas les montagnes qui manquent dans la région de Lake George ! Enfilez vos habits de neige, rassemblez votre équipement et dirigez-vous vers l’un des centres de ski le plus proche pour des heures de plaisir. Pour leur proximité, leurs installations et leurs pistes, Gore Mountain et West Mountain sont deux centres qui devraient tout particulièrement figurer à votre itinéraire.

Photo tirée de la page Facebook Gore Mountain

6. Pour faire des trouvailles à petit prix

Si vous êtes un amateur de magasinage à la recherche de bonnes affaires, vous serez servi à Lake George. Non loin du centre de la ville, on retrouve l'Adirondack Outlet Mall, un endroit où se trouvent plusieurs magasins populaires proposant des réductions sur une variété de marques et où il est possible de faire des trouvailles fort intéressantes. Les antiquités et les brocantes du coin feront également battre le cœur des amoureux de seconde main.

7. Pour frapper des balles sur un 18 trous

Photo tirée de la page Instagram Top of the World Golf Resort

À vos fers et à vos bois ! Dans la région, le Top of the World Golf Resort propose un parcours de golf de 18 trous qui offre des vues spectaculaires sur le lac George et les montagnes environnantes, alors que le Sagamore Golf Course offre non seulement un défi aux sportifs, mais aussi un point d’observation de choix sur le lac puisqu’il se situe sur une île, rien de moins !