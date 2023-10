Dans les coulisses de la maison hantée «extrême» Maléfycia: aucune maudite pitié pour nous pauvres pécheurs

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

En contournant des peaux de visage arrachées suspendues à des cordes et des mannequins cadavériques, j’ai exploré le chantier de la plus extrême des maisons d’Halloween au Québec.

Le parcours de Maléfycia, à Montréal, ne s’adresse pas aux enfants. Ni par ailleurs à la majorité des adultes. C’est le genre de maison hantée d’où l’on sort crotté.

L’an dernier, un acteur s’est emparé de ma tête, m’a mené à un lit et m’a enfoui le visage dans un oreiller recouvert de fausse merde gluante. Cet emmerdement – littéral – faisait partie du tableau.

Comme les autres, je suis ressorti de là éclaboussé de faux sang... et de très bonne humeur! Un lavabo permet de se débarbouiller pour enlever le plus gros de la saleté, mais ne prévoyez pas une visite à Malefycia avant une soirée galante au restaurant.

Pas catholique

Trois jours avant l’ouverture du parcours vendredi, je suis allé visiter le garage désaffecté flanqué d’anciens bureaux, dans Parc-Extension, que les artistes décorateurs transforment en une succession de pièces.

Un Michel-Ange de la bonbonne de peinture, Rowan Chambers, juché sur un échafaudage, peint à une vitesse ahurissante une fresque pour orner le bar.

Son œuvre montre le démon Baphomet qui s’empare des âmes de monstres représentant les sept péchés capitaux... un thème numérologique approprié à cette septième édition.

«L’antichambre du parcours, c’est la chapelle! Tu n’en croiras pas tes yeux!» s’enthousiasme Mathieu Cass Surprenant, le co-créateur de Maléfycia.

À travers un corridor orné d’images de Marie et d’une photo du pape François, il me mène vers la «salle d’attente» qui peut accueillir 70 personnes assises (sur des bancs d’église) et qui ressemble à une vraie chapelle avec vitraux et lampions.

«Cinq actrices déguisées en nonnes vont faire un numéro d’une heure en boucle et les visiteurs se feront appeler par groupe de huit dans le confessionnal où ils devront s’agenouiller devant le prêtre qui les enverra dans le trajet», continue M. Surprenant.

Quelque chose me dit que ces «religieuses» ne ressembleront pas aux sœurs de Saint-Anne que j’ai interviewées à Lachine l’an dernier.

Péchés pas mignons

Après une expérience de mort qui obligera le visiteur à sortir de la terre mouillée et de son cercueil s’ensuit une montée dans l’escalier du Paradis jusqu’à un Saint-Pierre pas très rassurant.

Les décorations sont incroyables! Surpris, j’éclate de rire, très impressionné, chaque fois que j’entre dans une nouvelle pièce thématique, brutalement différente de la précédente.

Chacune représente un péché capital: colère, avarice, envie, orgueil, gourmandise, paresse, luxure.

On passe d’une bibliothèque de fraternité de collège d’élite à un dépanneur flanqué d’une boucherie (de viande humaine, bien sûr), à un salon coquet des années 1950, à un appartement puant et dans un désordre innommable... La visite se conclut par une scène de nativité dans une crèche absolument pas catholique.

À un certain moment, on vous mettra un sac de jute sur la tête et vous devrez circuler aveuglément dans un petit labyrinthe (pendant que des acteurs vous lanceront des choses, je présume).

Ça vous tente? Le prix varie selon le soir et l’heure de 77$ à 107$ À ce tarif, on comprend pourquoi Malefycia ne lésine pas sur l’aspersion de liquides gluants sur les visiteurs. Il faut leur en donner pour leur argent !

Il y avait foule l’an dernier. Cette année, une partie des acteurs de la troupe sont à Miami où ils offrent un Malefycia version É.-U.... que ses promoteurs québécois espèrent reproduire dans plusieurs villes américaines.