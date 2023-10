POULIOT, André



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. André Pouliot, fils de feu M. Alonzo Pouliot et de feu Mme Brigitte Sergerie, survenu paisiblement à l'Hôpital de La Baie, le mercredi 4 octobre 2023, à l'âge de 74 ans. La famille accueillera les parents et amis à laLes heures d'accueil sont : le dimanche 15 octobre 2023 de 9h à 11h30.Il est allé rejoindre son fils feu Patrick, sous les étoiles. Il laisse dans le deuil sa fille Audrey (Martin Belzile); ses petites-filles adorées : Élizabeth et Rose; la mère de ses enfants Sylvie Dallaire; sa sœur et ses frères : France (feu Yves l'Heureux), Gilles (Francine Pouliot), Carl (Chantal Roberge), Régis et Claude (Françoise Henry); sa filleule Julie Dallaire et son filleul Isaac Pouliot. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, parents et amis dont les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dallaire. Un merci spécial à tous les professionnels de la santé pour les soins exceptionnels prodigués au fil des ans. En lieu de fleurs, vous pouvez faire parvenir vos dons à la Fondation canadienne du rein au https://rein.ca/