HUDON, Renée



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Renée Hudon, entourée de ses proches, survenu à Québec le 20 septembre 2023. Elle était l'épouse de monsieur Henri Dorion, la fille de feu Simone Morency et de feu Félix Hudon. Elle habitait à Québec. La famille recevra les condoléancesdès 13h, à laOutre son époux, madame Hudon laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Fabiola Soto Zanatta), Valérie (Jean-Dominic Gareau) et Sébastien; son petit-fils Guillaume; la famille agrandie et fidèles ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l'URFI de l'Hôpital du Saint-Sacrement de même qu'à la dévouée équipe du St-Brigid's Home pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Québec) H4P 1P7, téléphone : 514 725-2633. https://www.jedonneenligne.org/slaquebec/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.