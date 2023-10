Augmentez vos chances de chasser les cervidés

La saison de chasse à l’orignal est terminée à certains endroits, mais elle commence à d’autres. Les chevreuils, pour leur part, nous feront rêver jusqu’à la fin novembre.

J’ai récemment eu une discussion avec le chasseur expérimenté François Labelle, de la boutique Le Coureur des Bois à Mont-Laurier. Ce dernier m’a expliqué certains points qui peuvent vraiment aider les nemrods à atteindre leurs buts. Voici l’essentiel de ses propos.

Le roi de la forêt

Selon les dires de M. Labelle, jusqu’au 10-12 octobre, le plus grand des cervidés sera encore réceptif aux odeurs de femelles orignal ou de juments en chaleur. Il parcourra l’arrière-pays pour tenter de localiser la Belle au bois dormant qui serait prête à passer à l’acte. Par la suite, les mâles matures seront beaucoup moins intéressés sur le plan olfactif, mis à part à proximité des sommets, où l’envoûtement peut toujours fonctionner. L’expert déverse l’urine directement sur son chapeau afin que l’arôme se propage en hauteur plutôt qu’au niveau du sol.

« Après le 12 octobre, il est plus prolifique d’émettre des appels de mâles et d’utiliser un panache que l’on frotte sur les branches, en pleine forêt ou en montagne, que de tout miser sur l’attrait sexuel. Il se sentira plus en confiance et sera peut-être même prêt à vouloir vous affronter », précise le spécialiste.

Lorsque vous progressez dans le bois, il est important, selon François, de ne jamais traverser un sentier emprunté par ces grands mammifères, sinon, après une ou deux fois, ils changeront complètement de secteur.

« Si vous localisez une souille fraîche, c’est comme si vous veniez de trouver un billet gagnant à la loterie. Fondez-vous dans le décor et provoquez-le. L’action ne devrait pas tarder », assure ce chasseur d’expérience.

Le prince de la forêt

Au niveau des odeurs, servez-vous d’un éliminateur comme du NokOut pour faire disparaître les effluves de toutes sortes. Pour sa part, M. Labelle verse quelques gouttes de sapin, d’épinette ou de terre sur ses vêtements pour dissimuler toutes traces olfactives.

« En 2023, si tu ne nourris pas les chevreuils afin d’occasionner un certain trafic de femelles sur ton territoire, les cerfs se dirigeront vers les terres voisines où la nourriture est abondante, c’est aussi bête et plate que ça, mais c’est la réalité », explique ce propriétaire d’une boutique spécialisée. « Pour rehausser les attraits et aromatiser le buffet de carottes, de pommes ou de maïs qu’on leur présente, on ajoute du Chestnut, qui est une poudre de châtaignes. On y greffe également de la moulée avec de la molasse, des poudres ou des gelées de bananes ou de pommes avec minéraux. Ces produits s’incrustent dans le sol, si bien que les cerfs mangent même les feuilles quand il ne reste plus de bouffe », ajoute François.

Vous auriez tout intérêt à positionner votre mirador ou poste d’affût à 250 ou 300 pieds de votre site d’appâtage. Il ne faut pas que les animaux aient connaissance de votre arrivée ou de votre départ, au risque d’apeurer et d’éloigner les bucks durant les heures de jour.

N’hésitez pas à faire des faux grattages et d’y verser de l’urine de mâle synthétique.

Faites disparaître vos odeurs avec des arômes de terre pour passer inaperçu. De plus, on ne le dira jamais assez souvent qu’il ne faut pas tenter de tricher le vent. Vous devez toujours vous déplacer de face à celui-ci, sans quoi, il télégraphiera vos odeurs aux orignaux et aux chevreuils des environs.