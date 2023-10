Biden promet à Israël un soutien «inébranlable», une aide militaire est en discussion

Joe Biden a assuré samedi Israël du «soutien inébranlable» des États-Unis face à ce qu'il a qualifié d'«horribles attaques terroristes du Hamas», un soutien qui devrait se manifester pour commencer par une assistance militaire.

Les contacts au plus haut niveau entre responsables américains et israéliens se sont multipliés après une offensive surprise lancée de la bande de Gaza par le mouvement islamiste palestinien, et les deux parties ont en particulier eu une «discussion approfondie» sur les besoins d'aide militaire de l'État juif, a indiqué un haut responsable de la Maison-Blanche.

Il a expliqué qu'une annonce côté américain était possible dès dimanche, mais a reconnu que l'exécutif faisait face à une situation institutionnelle compliquée, puisque l'une des chambres du Congrès est paralysée après la destitution de son chef républicain.

«Il y a probablement un rôle à jouer ici pour le Congrès, et sans "Speaker" de la Chambre des représentants, c'est une situation inédite qu'il va falloir gérer», a dit cette source.

Le président américain, qui s'est entretenu plus tôt avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a évoqué une «tragédie humaine», lors d'une courte et solennelle allocution à la Maison-Blanche.

L'éruption de violence samedi a fait «plus de 200 morts» et «plus de 1000 blessés» côté israélien, selon l'armée qui a accusé le Hamas d'avoir «massacré des civils», et 232 morts côté palestinien, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste au pouvoir sur la bande de Gaza depuis 2007.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est entretenu avec son homologue égyptien Sameh Choukri dans l'espoir que Le Caire, un intermédiaire clé entre Israël et le Hamas, contribue à mettre fin à l'offensive de ce dernier, selon le département d'État.

Iran

Le déclenchement de cette guerre est un casse-tête pour plusieurs raisons pour l'administration Biden.

En premier lieu, elle plombe le grand projet du président américain dans la région, à savoir-faire aboutir une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, deux des plus anciens alliés des États-Unis au Moyen-Orient, qui partagent une même inquiétude envers le développement du programme nucléaire iranien.

Le haut responsable américain précédemment cité a estimé qu'il était «prématuré» de tirer des conclusions en la matière.

Par ailleurs, l'offensive du Hamas a donné l'occasion aux opposants républicains de Joe Biden de relancer leurs critiques sur sa politique jugée trop complaisante vis-à-vis de l'Iran, qui a officiellement salué samedi cette opération.

Certains responsables de droite ont en particulier repris leurs vives critiques contre un récent échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran, qui avait conduit au transfert vers Doha de fonds iraniens gelés, d'un montant de six milliards de dollars.

Un sénateur républicain, Rick Scott, a estimé qu'en autorisant ce transfert, Joe Biden avait «financé» l'attaque du Hamas.

Un porte-parole de la Maison-Blanche a jugé que cette affirmation était un «mensonge éhonté», affirmant que «pas un centime» de ces 6 milliards de dollars n'avait été dépensé, et soulignant que cet argent ne pourrait de toute façon être employé que pour des dépenses humanitaires.

«Ce n'est pas le moment pour quelque acteur hostile à Israël que ce soit de chercher à exploiter ces attaques à son profit. Le monde entier regarde», a prévenu Joe Biden samedi, dans une possible allusion à l'Iran et au Hezbollah chiite libanais.

«Il est trop tôt pour dire» si l'Iran est «directement impliqué» dans cette spectaculaire offensive du Hamas, et les États-Unis n'ont «pas d'indication» en ce sens pour l'instant, a dit le haut responsable de la Maison-Blanche au cours d'un échange avec la presse.

Cet officiel, qui n'a pas souhaité être nommé, a toutefois ajouté qu'il n'y avait «pas de doute» sur le fait que le Hamas était «financé, équipé et armé» entre autres par le régime de Téhéran.