Ces personnages de films d’horreur qui s’invitent sur d’autres productions

Non, vous ne rêvez pas... vous avez bien vu Pennywise dans un film pour enfants ou Nosferatu dans Bob l'éponge, et quelques autres personnages horrifiques ont même eu droit à des apparitions au grand écran. Tour d’horizon en ce mois d’octobre, propice aux manifestations horrifiantes...

Pennywise dans Basket spatial : Une nouvelle ère

Le célèbre clown Pennywise, connu sous le nom de Ça – du titre du roman de Stephen King – ou encore Grippe-Sou le Clown Cabriolant, se trouve, à la surprise générale, dans la bande-annonce de Basket spatial : Une nouvelle ère, juste en arrière de Don Cheadle, qu’on voit en train de commenter un match avec LeBron James. Mais ce n’est pas vraiment un hasard, car le joueur de basketball, qui est aussi producteur de ce long métrage sorti en 2021 et qui mélange animation et prises de vues réelles, est un grand amateur de films d’horreur. En effet, LeBron James s’est déjà déguisé en Pennywise pour l’Halloween en 2017 et sa photo avait abondamment circulé sur le réseau social X (anciennement Twitter) ; il était apparu à un match des Lakers grimé en Jason Voorhees l’année suivante et, depuis quelque temps, des rumeurs veulent qu’il soit fort intéressé, via sa compagnie de production SpringHill Entertainment, à produire une nouvelle version de Vendredi 13 !

Photo fournie par Warner Bros

Nosferatu le vampire dans Bob l’éponge

Le comte Orlok, mieux connu sous le nom de Nosferatu, est le personnage du long métrage éponyme, muet et en noir et blanc, datant de 1922 et réalisé par F.W. Murnau. L’allusion au classique du film d’horreur est l’œuvre du scénariste et animateur Jay Lender, qui a vu une photo de Nosferatu dans le magazine Famous Monsters of Filmland, alors qu’il était enfant. « La photo était celle de Nosferatu debout et immobile dans le cadre de porte », a-t-il indiqué. Et c’est en guise de clin d’œil que le comte Orlok peut être vu dans l’épisode Graveyard Shift de la deuxième saison du dessin animé pour enfants, en train d’allumer et d’éteindre la lumière pendant quelques secondes.

Photo fournie par Nickelodeon

Ghostface dans Jay et Bob contre-attaquent

Dans Jay et Bob contre-attaquent, Kevin Smith s’est amusé avec Ghostface et même Wes Craven. En effet, le scénariste et réalisateur qui partage l’affiche avec Jason Mewes s’amuse avec la franchise Frissons. Leurs personnages se rendent en effet sur le plateau de Frissons 4 pour y sauver Suzanne, l’orang-outan qu’ils ont libéré d’un laboratoire. Shannen Doherty se prête d’ailleurs au jeu, tournant une fausse scène et dévoilant l’identité de Ghostface avant d’aller se plaindre du scénario auprès de... Wes Craven (qui, dans le premier Frissons de 1996, avait inclus une copie de Commis en folie dans le décor). Et, parlant de Frissons, sachez que Linda Blair, l’actrice qui incarne la petite fille de L’exorciste, fait une apparition rapide dans le premier volet, elle y tient le rôle d’une journaliste avide d’effectuer un reportage.

Photo fournie par Miramax Films

Alien dans La folle histoire de l'espaceVendredi 13

La comédie satirique de Mel Brooks sortie en 1987 met en vedette Bill Pullman et John Candy. Les deux hommes se retrouvent dans un café intersidéral et commandent un repas. C’est alors qu’un client, incarné par John Hurt – qui faisait partie de la distribution du film Alien, de Ridley Scott –, voit un xénomorphe sortir de son torse... pour aller danser et chanter, comme dans une comédie musicale, sur le comptoir du café sous l’œil éberlué des clients.