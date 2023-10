Changer d’air: le Sentier des cimes, les plus beaux points de vue des Laurentides

Si je n’avais qu’un seul endroit à choisir pour un panorama sur les paysages d’automne dans le Nord, ce serait le Sentier des cimes, à Mont-Blanc près de Mont-Tremblant.

Pourquoi ? Parce que c’est l’endroit le plus accessible pour des points de vue sur différentes montagnes, dont plusieurs qu’on peut reconnaître.

Panorama à 360 degrés

Photo fournie par Sentier des cimes-Daniel Desmarais

Surplombant la forêt, une passerelle de 730 mètres de long mène à une tour avec une passerelle en spirale jusqu’au sommet. À 40 mètres de hauteur se trouve un belvédère offrant un panorama à 360 degrés sur la chaîne des Laurentides. Sur la rampe, des affichettes avec des flèches indiquent les montagnes qu’on aperçoit et la distance : le mont Kaikoop (28 km), le mont Tremblant (13 km), le mont Blanc (2 km)...

Là-haut, nombreux sont ceux qui font des égoportraits avec le paysage en arrière-plan, le belvédère s’y prêtant facilement. Des couples, des familles, des groupes d’amis.

L’Odyssée des couleurs

C’est le nom de l’événement cet automne. Le site est décoré avec une allure champêtre : citrouilles, paniers de pommes, épouvantails. Le week-end, clown, mascotte et maquillage font la joie des enfants.

Des musiciens se produisent sur la terrasse : chansonnier le samedi et jazz manouche le dimanche. Au menu du restaurant libre-service figurent des plats inspirés des récoltes : ratatouille, potage à la courge, croustade.

Lieu qui renaît

La passerelle a été érigée à partir du site de l’Ancienne-Pisciculture, où des truites étaient élevées puis ensemencées dans des lacs accessibles pour faciliter la pêche à un plus grand nombre de Québécois. Un audio-guide avec application mobile nous fait un survol historique à partir de neuf points d’intérêt.

Photo fournie par Sentier des cimes-Daniel Desmarais

Certains bassins aquatiques ont été aménagés en aires de jeux pour enfants. Des jardins aux allures sauvages agrémentent le site. On a vraiment donné une deuxième vie à cette pisciculture, construite en 1933 et ayant attiré dans les années 50 et 60 des centaines de milliers de visiteurs.

Sentier des cimes Laurentides

Longueur totale du sentier : 1350 mètres

Hauteur : 40 mètres

Accessible en poussette et en fauteuil roulant (avec assistance)

L’Odyssée des couleurs : jusqu’au 29 octobre

Services : resto Chez Émile avec terrasse, boutique, aire de pique-nique

Sur le même site : Gourmet sauvage (produits forestiers) au Café boréal et en boutique

Tarifs : 31 $ par adulte, 21 $ pour les 6 à 17 ans, gratuit pour les moins de 6 ans

Lien cyclable : parc linéaire Le P’tit Train du Nord

www.sentierdescimes.ca

D’autres idées de sorties

SPLENDEURS AU MONT ORFORD

Jusqu’au 15 octobre, lors de la Flambée des couleurs, une télécabine nous amène au sommet où sont accrochés cinq belvédères avec panoramas différents. Aussi au sommet : le magnifique circuit Altitude rejoignable à pied.

► www.montorford.com

LES COULEURS À RIGAUD

Le Festival des couleurs a lieu du 7 au 9 octobre au parc Chartier-De Lotbinière. Marché des saveurs, artisans, personnages fantastiques et plus. Billets en ligne : 5 $ (0-10 ans gratuit). Tout près : les Sentiers de l’Escapade.

► www.festivaldescouleurs.com

♦ Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.