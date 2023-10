Cinq films à voir ou à revoir qui mettent en scène des vols de banque

Certains vols de banque sont ingénieux, voire spectaculaires. Particulièrement au cinéma et à la télévision où la fiction permet les plus grandes extravagances et les plus beaux coups d’éclat. Voici cinq productions où les crimes ont été soigneusement élaborés.

À armes égales

(v.a. Den of Thieves)

Photo fournie par Diamond film production

Une confrontation choc. Une guerre où rien n’est laissé au hasard. Des policiers d’élite prêts à faire face à la musique contre des criminels armés jusqu’aux dents. Le but ultime : dévaliser ou empêcher le pillage de la banque centrale des États-Unis. Au haut de l’affiche, le nom de Gerard Butler. De l’action et des tensions, il y en a à revendre au cours de ce film. Vaut mieux surveiller adéquatement ses arrières et être alerte en tout temps si on tient à la vie. Que le meilleur gagne.

> Relayé par Netflix

Maman la mitraille

Photo fournie par Vrai

Au début des années 2000, Céline Bonnier a accepté de prêter ses traits à la criminelle notoire pour un long métrage québécois romancé. Dans ce documentaire, personne n’incarne la célèbre voleuse. On regarde et on écoute son fils, Gilles, raconter le parcours de cette femme qui a marqué le Québec et le Canada. Une femme qu’il a très peu connue, car elle a été tuée peu de temps après sa naissance. Pour lui, le moment est venu de rejouer le film de sa vie, en commençant par une enfance rimant avec la pègre.

> Disponible sur Vrai

Tension

(v.a. Heat)

Photo fournie par Warner Bros

Préparez-vous à toute une immersion dans le monde interlope qui rime avec la rencontre de deux monstres sacrés du cinéma américain : Robert De Niro et Al Pacino. Le braquage d’un fourgon blindé, c’est bien beau lorsque le plan fonctionne à la lettre, mais quand l’opération part en vrille et que le sang se met à couler, c’est une autre histoire. D’un côté, il y a le corps policier et de l’autre, les criminels. Durant presque trois heures, ce sera l’affrontement. Des hommes vont se livrer une lutte où chacun pourrait très bien y laisser sa peau.

> Sur Netflix et Prime Video

Le dernier tunnel

Photo fournie par Christafilms

Au cinéma, ce n’est pas là qu’on attendait les regrettés Michel Côté et Jean Lapointe. Pourtant, ils enfilent avec conviction leur salopette, acceptent volontiers de se salir et de suer à grosses gouttes dans le but de creuser un tunnel dans les égouts. Ils n’ont qu’une seule idée en tête : accéder à la chambre forte d’une banque et mettre la main sur un magot de... 200 millions de dollars ! Sauf qu’il y a une différence entre tout ce qu’on a longtemps imaginé et la dure réalité. Même l’intensité, l’audace et la résilience ne viennent pas à bout de tout.

> Offert par Crave

Baby, le chauffeur

(v.a. Baby Driver)

Photo fournie par TriStar Pictures

Ce n’est pas parce qu’on évite de mettre les pieds dans une banque lors d’un cambriolage qu’on s’éloigne de tous les ennuis. C’est ce qu’apprend Baby (Ansel Elgort), vedette de cette fiction qui le place derrière le volant pour des escrocs qui font la loi à Atlanta, aux États-Unis. Il a beau être compétent et faire équipe avec des pros, il n’en reste pas moins que tout peut basculer en un instant. Malheureusement pour lui, c’est ce qui se produit au moment où il souhaite reprendre le droit chemin et tenter sa chance en amour.

> Proposé par Club illico, Netflix et Prime Video