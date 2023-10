Condamné à une lourde peine pour agressions sexuelles sur son jeune neveu en dépit de sa déficience intellectuelle

La déficience intellectuelle d’un homme qui a agressé sexuellement son jeune neveu pendant des années n’était pas une raison suffisante pour lui éviter une longue peine de prison, vient de trancher un juge.

« Les tribunaux doivent faire savoir que ce type de crime répugne notre société et les peines imposées doivent refléter le fait que la société ne tolère pas ce type de crime », a indiqué le juge Serge Cimon en condamnant un homme de 30 ans à six ans de prison.

Celui dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication en raison de son lien avec la victime a notamment été reconnu coupable, en janvier dernier, de contacts sexuels, de séquestration et de rendre accessible du matériel sexuellement explicite.

De 2013 à 2017, il a obligé son neveu à lui faire des fellations, à accepter ses fellations, à le masturber et à regarder des films pornographiques pendant les agressions.

L’abuseur vivait, à l’époque, dans la même maison que celle de sa victime. Lors des crimes, il demandait au jeune garçon de venir le rejoindre dans sa chambre, et il l’empêchait de sortir s’il ne lui faisait pas de fellation.

En tout, six agressions sexuelles ont été dénombrées alors que l’enfant était âgé de quatre à huit ans. Ceux-ci ont cessé lorsque l’accusé a déménagé chez ses parents. La victime a dénoncé les crimes à sa mère, puis aux policiers, deux ans plus tard.

« Heureusement [la victime] a eu le courage et la force de dénoncer tôt les gestes criminels de son oncle, ce qui lui a permis de recevoir rapidement une aide appropriée », a mentionné le juge Cimon, cette semaine, au palais de justice de Laval.

Le jeune aujourd’hui âgé de 14 ans a affirmé dans sa déclaration de la victime qu’il se reprochait « de s’être laissé attirer dans la chambre de l’accusé aussi facilement ». Il a dû consulter un psychologue pendant plusieurs mois après sa dénonciation.

Demande démesurée

La défense demandait une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, car en « raison de sa déficience intellectuelle, le degré de culpabilité morale de l’accusé s’en trouve amoindrie ».

Or, le tribunal a indiqué qu’il n’était affecté que d’un retard intellectuel modéré et non pas d’une déficience sérieuse. Il avait été déclaré criminellement responsable des gestes posés dans une évaluation psychiatrique.

« Lui imposer une peine de deux ans moins un jour, pour cet unique motif, équivaudrait à lui imposer une peine totalement artificielle, qui ne serait pas proportionnelle à son degré de culpabilité et à la gravité des infractions », a rétorqué le juge Cimon.

Le magistrat a donc accepté la suggestion de la Couronne, qui demandait six ans de pénitencier.

« La maladie mentale d’un accusé ne doit pas avoir pour effet de réduire la peine au point de la rendre disproportionnée ou pour éviter une peine appropriée », a-t-il conclu.