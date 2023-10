De Matt Gaetz au pape François... oui, oui, il y a un lien

Le foutoir qu’est devenue la Chambre des représentants à Washington ne doit pas être confondu avec une bataille idéologique pour l’âme du Parti républicain. C’est la version cravatée de combats de MMA où les actes de trahison et les insultes remplacent – à peine – les coups de poing et les coups de genou.

Son âme, le Parti républicain l’a laissée sur une marche d’un escalier roulant de la «Trump Tower» en juin 2015. La grande tente politique fondée par Abraham Lincoln et qui a réuni des hommes aussi différents que Theodore Roosevelt et Ronald Reagan abrite désormais des opportunistes, des racistes et de serviles disciples de Donald Trump.

Trump a une grande qualité: il ne cache pas son jeu. Il dit tout haut, écrit sur les médias sociaux, fait poser par ses fidèles les gestes qu’il compte lui-même adopter s’il revient à la Maison-Blanche. Il sera vengeur à l’égard de ceux qui l’auront défié; il sapera l’autorité du FBI et du département de la Justice qui ont révélé ses écarts de comportement; il ébranlera les colonnes de la démocratie américaine, uniquement pour se préserver et sauver ses affaires familiales.

LE PARTI D’UN SEUL HOMME

L’ancien président aurait difficilement pu trouver meilleur élève que Matt Gaetz, le congressman de Floride qui a eu, cette semaine, la tête du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Gaetz ne masque pas, lui non plus, ses intentions: il n’acquiescera à aucun compromis; il ne cherche pas à gouverner; il ne souhaite que le chaos duquel surgira, croit-il, le leader providentiel que sera Donald Trump.

Le Parti républicain débaptise et excommunie; il s’est refermé sur lui-même, au point de devenir le parti d’un seul homme et de ses lubies. L’Église catholique essaie de suivre le chemin inverse.

PARLER DE TOUT AVEC TOUS

Cette semaine, l’Église catholique – celle de François et certainement pas celle de nombreux évêques américains si ça n’avait été que d’eux – s’est lancée dans la grande aventure d’un synode qui pourrait être révolutionnaire, même si le Vatican refuse d’utiliser le descriptif.

L’Église catholique a, elle aussi, sa bande d’opportunistes, d’hommes attachés au respect d’une notion du sacré impliquant soumission et déférence muette à une hiérarchie ecclésiale, saoulée par son ascendant sur ses ouailles.

Ce synode sur la synodalité – essentiellement, une grande réunion de travail sur la manière de travailler ensemble – vient imposer la vision du pape François d’une Église collégiale et inclusive, qui oblige les évêques à écouter et à travailler avec leurs fidèles pour mieux répondre aux besoins modernes.

BONJOUR LA COMPAGNIE!

Au bout de deux longues années de consultation planétaire, François a invité ses évêques, mais aussi des laïcs, dont une cinquantaine de femmes, non seulement à débattre, mais à voter sur la voie dans laquelle pourrait s’engager l’Église catholique.

Des traditionalistes, à la suite du cardinal américain Raymond Leo Burke, se sont braqués et, dans un échange de lettres avec François, émettent de sérieux doutes sur la légitimité d'une telle assemblée d'évêques et de laïcs.

Aux États-Unis, l’avenir du grand Parti républicain ne semble plus se limiter qu’à un seul homme; à Rome, l’Église catholique sous François comprend que son propre avenir appartient à tous. Peu importe ce qu’en pensent... les Américains, comme par hasard.

LE SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

26 jours à Rome

Du 4 au 29 octobre 2023

494 partisans au total

365 avec un droit de vote, dont 269 évêques

54 femmes, dont 25 religieuses et 29 laïques

Une première dans l’histoire de l’Église catholique

43 laïcs: 29 femmes, 14 hommes

5 langues officielles

Français, anglais, italien, espagnol, portugais

Les représentants canadiens