Le CH revient de l'arrière pour battre les Sens

Le Canadien de Montréal s’est imposé 6 à 4 face aux Sénateurs d’Ottawa dans le cadre de son dernier match préparatoire au Centre Canadian Tire, samedi soir.

Un boulet de canon du défenseur Arber Xhekaj, en fin de troisième période, a définitivement enterré les espoirs de remontée des Sénateurs, qui avaient aligné une équipe digne de la Ligue américaine.

Le Tricolore a bien cru échapper la rencontre lorsque les Ottaviens ont inscrit deux buts en l’espace de 15 secondes au début du troisième tiers, mais des buts de Sean Monahan et Cole Caufield ont permis au CH de reprendre les devants.

Juraj Slafkovsky, Michael Pezzetta et Nick Suzuki ont été les autres buteurs pour le Canadien. Parker Kelly, Dominik Kubalik, Roby Jarventie et Ridly Greig ont assuré la réplique pour Ottawa.

Dans les buts, Samuel Montembeault a connu du bon et du moins bon, notamment sur le premier but des «Sens». Ce dernier a joué l’intégralité du match et a effectué 21 arrêts sur 25 tirs.

Le Blue-Blanc-Rouge finit son calendrier préparatoire avec une fiche de trois victoires et trois défaites. La prochaine étape pour les hommes de Martin St. Louis sera contre les Maple Leafs de Toronto, mercredi, à l’occasion du premier match de la saison régulière.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

17:58 - BUT MONTRÉAL 6-4 Un tir d'Arber Xhekaj défonce littéralement le filet. La reprise confirme le but.

16:30 - BUT MONTRÉAL 5-4 L'échec-avant de Suzuki permet à Harvey-Pinard de repérer Cole Caufield dans l'enclave. Le #22 donne les devants au CH !

13:57 - BUT MONTRÉAL 4-4 Le tir de Mattias Norlinder est redirigé derrière Soogard par Sean Monahan. Retour à la case départ !

6:21 - BUT OTTAWA 4-3 Ridly Greig profite d'une bourde de Jordan Harris et les Sénateurs prennent les devants pour la première fois du match.

6:05 - BUT OTTAWA 3-3 Roby Jarventie trompe la vigilance de Montembeaul et l'égalité est créée.

4:33 - Suzuki lance une contre-attaque, Harvey-Pinard rate une chance dans l'enclave et Lidstrom est frustré par Soogard !

00:00 - Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période. 27-18 les tirs Montréal.

19:39 - Armia est chassé pour avoir accroché. Avantage numérique Ottawa.

11:30 - PING ! Caufield touche le poteau d'un angle restreint.

10:52 - Dillon Heatherington est puni pour avoir accroché. Avantage numérique Montréal.

9:13 - BUT OTTAWA 3-2 Kubalik réduit l'écart avec un tir parfait.

8:26 - BUT MONTRÉAL 3-1 Nick Suzuki provoque un revirement et déjoue Soogard avec un tir des poignets.

5:02 - Egor Sokolov joue du coude avec Gustav Lindstrom. Avantage numérique Montréal.

4:50 - Montembeault s'étend de tout son long pour priver Ridly Greig d'un but.

3:10 - Trop de joueurs sur la glace pour le CH. Avantage numérique Ottawa.

2:30 - Heineman frappe solidement Zack MacEwen qui retourne au vestiaire

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période. 13-11 les tirs Montréal.

19:48 - Emil Heineman sort le crochet. 4 contre 4 pour 41 secondes.

18:29 - Dach reçoit le bâton de Jacob Larsson au visage. Avantage numérique Montréal.

16:04 - BUT MONTRÉAL 2-1 Michael Pezzetta prend un tir sur réception qui trouve le fond du filet. Jake Evans récolte une mention d'aide, tout comme Jordan Harris.

13:24 - Joel Armia touche la barre transversale !

11:33 - Kelly est chassé pour avoir donné de la bande à Slafkovsky. Kirby Dach et Travis Hamonic sont aussi punis pour rudesse. Avantage numérique Montréal.

8:45 - Josh Bailey se présente seul devant Montembeault qui repousse le tir.

7:45 - Montembeault réalise un bel arrêt sur Dominik Kubalik.

3:30 - Cole Caufield décoche un bon tir du cercle des mises aux jeux mais Soogard ferme la porte.

2:29 - Mark Kastelic porte son bâton trop élevé. Le CH profite d'un avantage numérique !

1:44 - BUT OTTAWA 1-1 Parker Kelly saute sur une rondelle libre et déjoue Samuel Montembeault

0:33 - BUT MONTRÉAL 1-0 Juraj Slafkovsky profite d'un juteux retour dans l'enclave pour battre Soogard

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Samuel Montembeault

Mads Soogard

La formation du CH pour ce soir:

Attaquants:

Caufield - Suzuki - Harvey-Pinard

Newhook - Dach - Slafkovsky

Heineman - Monahan - Armia

Pezzetta - Evans - Ylönen

Défenseurs:

Matheson - Lindstrom

Norlinder - Barron

Xhekaj - Harris

Gardiens:

Montembeault

Primeau

La formation des Sénateurs:

Attaquants:

Smejkal - Greig - Sokolov

Kubalik - Jarventie - Bailey

Kelly - Kastelic - Fizer

Imama - Ostapchuk - MacEwen

Défenseurs:

Brannstrom - Hamonic

Larsson - Guénette

Heatherington - Matinpalo

Gardiens: