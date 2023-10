Derrière le prix Nobel de la paix, une guerre entre l’Iran et l’Azerbaïdjan

Le prix Nobel de la paix vient d’être décerné à Narges Mohammadi, une militante iranienne de longue date contre l'obligation du port du voile et contre la peine de mort. L’attribution du prix Nobel à Madame Mohammadi va sans doute raviver le combat des opposants au régime qui demandent la liberté, l’égalité et la démocratie. Cependant ce prix Nobel de la paix devrait attirer l’attention sur une nouvelle guerre qui risque de se déclencher bientôt. C’est que le président de l’Azerbaïdjan, fort de sa conquête facile du Haut-Karabagh, menace à présent d’envahir au moins le sud de l’Arménie, pour établir un couloir terrestre entre son pays et la Turquie. Le gouvernement iranien a prévenu que cette annexion pourrait l’amener à déclarer la guerre à l’Azerbaïdjan. Ainsi, l’Union européenne pourrait être forcée de se retrouver du côté de l’Iran, malgré l’ignominie de son régime.

1) Qui protège l’Arménie?

En théorie, l’Arménie devait être protégée par la Russie. Cependant, comme la Russie est empêtrée dans la guerre en Ukraine, les ressources militaires pour protéger l’Arménie manquent. C’est ce qui a incité l’Azerbaïdjan, un État pétrolier qui possède une armée très moderne, à envahir le Haut-Karabagh, un territoire habité presque exclusivement par environ 150 000 Arméniens. Vladimir Poutine n’a pas levé le petit doigt pour protéger son alliée. Il a même déclaré que l’annexion du Haut-Karabagh par l’Azerbaïdjan était inévitable. Une fine allusion sans doute à l’occupation d’une partie de l’Ukraine par la Russie. En réponse à ce manque de solidarité, le gouvernement arménien a décidé de rejoindre la Cour internationale de justice, une cour qui a accusé Poutine de crime de guerre.

2) Qui sont les alliés de l’Arménie?

L’Arménie, qui croyait pouvoir compter sur la Russie, se trouve donc privée de la protection de Moscou. Les pays de l’Union européenne, la France en particulier, tentent de l’aider militairement et économiquement. Mais le pays qui redoute le plus une conquête partielle ou totale du reste de l’Arménie, c'est l’Iran. C’est que le couloir terrestre que l’Azerbaïdjan voudrait établir entre lui et la Turquie priverait l’Iran d’un accès facile à la Russie et entraverait ses voies commerciales vers l’Europe. Le gouvernement iranien a donc averti l’Azerbaïdjan de ne pas chercher à annexer les régions du sud de l’Arménie.

3) Pourquoi les habitants du Haut-Karabagh ont-ils quitté leur territoire?

Les habitants chrétiens du Haut-Karabagh ont fui parce qu’ils redoutaient un génocide de la part des troupes musulmanes sunnites de l’Azerbaïdjan.

4) Quelle est la position des principaux pays voisins?

La Turquie, qui est en principe membre de l’OTAN, mais qui a commis au début du 20e siècle un génocide contre sa population arménienne, appelle de ses vœux l’éventuelle constitution d’un couloir terrestre entre elle et l’Azerbaïdjan. Poutine, qui ne veut se mettre à dos ni la Turquie ni l’Azerbaïdjan, et qui n’a plus les moyens d’intervenir militairement, se lave les mains du conflit. L’Union européenne, qui cherche à s’étendre, veut protéger l’Arménie tout en ménageant l’Azerbaïdjan. Reste donc l’Iran sur lequel les Arméniens peuvent peut-être compter.

5) Est-il certain que l’Iran interviendrait?

Il n’est pas certain que le régime iranien intervienne directement dans une guerre contre l’Azerbaïdjan. Le régime est en effet grugé de l’intérieur, et une guerre pourrait l’affaiblir. Cependant les dirigeants iraniens pourraient voir dans une telle guerre une très belle occasion de détourner l’attention de leur population.