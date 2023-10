Des dizaines de roquettes tirées de la bande de Gaza vers Israël

Le chef de la branche armée du Hamas a annoncé samedi le déclenchement d'une opération, «déluge d'Al-Aqsa» contre Israël, alors que des millliers de roquettes ont été tirées à partir de la bande de Gaza sur le territoire israélien.

Les tirs, provenant de plusieurs emplacements dans la bande de Gaza, ont commencé vers 6h30 samedi.

«Nous avons décidé de mettre un terme à tous les crimes de l'occupation» (Israël, NDLR), et «plus de 5 000 roquettes» ont été tirées depuis ce matin, déclare Mohammad Deif, commandant des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un enregistrement audio diffusé par Al-Aqsa TV, chaîne de télévision du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza.

En Israël, les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs villes autour du territoire palestinien, mais aussi plus en profondeur dans le territoire, vers le Nord et l'Est, selon l'armée.

Une femme d'une soixantaine d'années a été tuée «par un coup direct», et 15 autres personnes ont été blessées dans le sud d'Israël, indique le Magen David Adom, équivalant israélien de la Croix-Rouge, alors que des centaines de roquettes sont tirées depuis le petit matin à partir de la bande de Gaza.

En mai, Israël avait lancé une offensive contre le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, déclenchant une guerre de cinq jours entre l'armée israélienne, le Jihad islamique et d'autres groupes armés de ce territoire ayant coûté la vie à 34 Palestiniens et une Israélienne.

Plus d'un millier de roquettes avaient été tirées de la bande de Gaza vers Israël, pour la plupart interceptées par le système de défense antiaérienne israélien. Israël avait, de son côté, multiplié les frappes aériennes sur le petit territoire.