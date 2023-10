Descente de la Coupe du monde du Mont-Sainte-Anne: une deuxième victoire consécutive pour le Canada devant une foule survoltée

Le scénario de 2022 s’est répété, aujourd’hui, à la Coupe du monde du Mont-Sainte-Anne de descente alors que le Canadien Jackson Goldstone est monté sur la plus haute marche du podium.

Dernier à s’élancer tout comme son compatriote et ami Finn Iles l’an dernier, le coureur de la Colombie-Britannique a réussi une descente parfaite devant une foule survoltée pour signer sa deuxième victoire de la saison, ce qui lui a permis de compléter l’année au deuxième rang au classement cumulatif.

«C’est un honneur de gagner à la maison, a exprimé Goldstone qui avait remporté la victoire l'an dernier dans la catégorie junior. Je voulais montrer que le Canada était là pour rester après les victoires de Finn et de Steve Smith (2013). C’est super que le Canada ait remporté deux victoires consécutives.»

Malade en début de saison et absent lors du championnat mondial, Goldstone se pinçait pour croire ce qu’il a réalisé à sa première saison dans la catégorie élite. «Mon objectif était de remporter un podium et je termine l’année avec cinq podiums, dont deux victoires, a raconté le coureur de 20 ans. J’ai dépassé mes attentes. J’ai connu des hauts et des bas, mais j’ai été en mesure de revenir en force. J’espère que si je demeure en santé l’an prochain, je pourrai faire encore mieux.»

Chute du champion en titre

Champion en titre, Finn Iles survolait littéralement le parcours quand sa monture a glissé dans la section des roches. Le pilote de Specialized Gravity détenait une priorité de plus de quatre secondes sur son plus proche adversaire sur un parcours mouillé en raison des averses.

«C’est tellement décevant parce que je connaissais une très bonne course et j’aurais pu terminer dans le Top 3, a-t-il souligné. Sur un parcours mouillé, tu roules les dés. Comparativement aux deux premières journées, les conditions étaient complètement différentes. J’ai été capable de m’ajuster sauf à la fin. J’étais à fond et j’étais prêt à prendre des risques, mais j’aurais dû être plus intelligent en fin de parcours en réduisant le rythme.»

«Je voulais gagner des rangs au classement cumulatif et c’est pourquoi j’ai poussé aussi fort, de poursuivre Iles qui a conclu la saison au 4e rang au cumulatif. Je savais qu’une victoire me permettrait de gagner quelques rangs. C’est ma première chute de la saison et c’est plate que ça arrive ici.»

Victoire au classement général

Victime d’une chute à Snowshoe en Virginie la semaine dernière, le Français Loïc Bruni n’était pas très confiant au moment de s’élancer en finale. «Je suis très fier d’avoir tenu la pression parce que je ne suis pas trop fort sous la pluie et mon corps était en fin de vie après la chute de la semaine dernière, a raconté Bruni qui adore se produire au Québec. L’objectif principal était de remporter le titre au cumulatif même si je ne gagnais pas la course.»

«Tant sur le plan physique que mental, ce fut l’une de mes courses les plus difficiles en carrière, de poursuivre Bruni qui a remporté le championnat mondial en 2019 au Mont-Sainte-Anne. J’étais à deux doigts de craquer. Je suis très content que la saison soit terminée.»

Chez les femmes, l’Autrichienne Valentina Holl a signé la victoire et mis la main sur le titre au cumulatif. L’Allemande Nina Hoffmann et l’Italienne Veronika Widmann ont complété le podium.