LANDRY, Marie-Madeleine



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 5 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Marie-Madeleine Landry. Elle était la fille de feu monsieur Ludger Landry et de feu madame Yvonne Levasseur. Native de St-Eleuthère (Pohénégamook), elle demeurait à Québec (Château-Richer). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation suivra au cimetière de Château-Richer. Madame Landry laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, la famille de M. Marcel Cloutier ainsi que plusieurs ami(e)s et ex-collègues de travail de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (autrefois Centre hospitalier Robert-Giffard). Elle est allée rejoindre ses parents ; ses frères et soeurs : Joseph (feu Germaine Marchand), Germaine (feu Charles-Eugène Dumont), Béatrice (feu Théo Lagacé), Émilienne (feu Marius Fontaine), Thérèse (feu Léandre Fontaine), Marie-Jeanne (feu Robert Chouinard), Antoinette (feu Maurice Dumont), Omer (feu Ghislaine Bérubé), Lionel (feu Lauretta Sirois), Philippe (feu Marcelle Thibeault), Estelle (1er noces : feu Jean-Paul Dumont et 2e noces Alexandre Deschênes), tous décédés, son grand ami et conjoint : feu Marcel Cloutier de Château-Richer. La défunte tient à remercier tout le personnel de la Résidence Cardinal-Vachon de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un remerciement spécial au personnel pour leur dévouement et les bons soins prodigués.