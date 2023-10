BOUTIN, Léopold



Au Centre d'hébergement de St-Casimir, le 21 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Léopold Boutin, époux de feu dame Mariale Paquet. Né à Québec, le 15 mars 1930, il était le fils de feu dame Donia St-Michel et de feu monsieur Alphonse Boutin. Il demeurait à St-Casimir. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière Belmont. Monsieur Boutin laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Pierre Tessier), Lorraine Gérard (Ginette Ampleman), Patrick (Chantal Tardif); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; tous les membres des familles Boutin et Paquet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement de St-Casimir pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.