Incendie du centre communautaire de Sayabec: une grosse perte pour une petite municipalité

Le Centre communautaire de Sayabec, dans le Bas-Saint-Laurent, a été la proie des flammes dans la nuit de vendredi à samedi.

Les citoyens de la petite municipalité devront dire adieu aux activités organisées dans la salle communautaire puisque le bâtiment a été complètement détruit par cet incendie.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, le feu s’est déclaré vers 23h30 et serait de nature suspect. Une enquête a donc été ouverte afin de connaitre l’origine des flammes.

«Chers citoyens, vous avez constaté ce matin une immense perte pour notre Municipalité et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous informer du suivi des événements. Nous tenons à remercier tous les Services d'incendie présents sur les lieux ainsi que la Sûreté du Québec», a indiqué la Ville de Sayabec sur sa page Facebook samedi matin.

Un public assiste au travail des pompiers

Sayabec étant une petite municipalité, plusieurs personnes se sont déplacées pour voir ce qu’il se passait lorsqu’ils ont entendu les sirènes et vu les flammes. C’est le cas notamment d’Angie Lauzière, qui était en visite chez son beau-père.

«Au départ, on pensait que c’était sous contrôle parce que le feu semblait juste être pris à côté des escaliers [...] Il n’y avait plus de flamme, il y avait juste beaucoup de fumé. [...] Une vingtaine de minutes plus tard, le feu était vraiment pris, c’était hors de contrôle, c’était rendu partout, c’était l’enfer», a-t-elle raconté en entrevue avec l’Agence QMI.

Cette dernière a ainsi assisté à la scène jusqu’à environ 3h00. Toutefois, les pompiers étaient toujours à l’œuvre lorsqu’elle est retournée à la maison.

Elle a souligné qu’il y avait un grand nombre de pompiers. «C’était beau de les voir travailler. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient, malgré le fait que le feu était vraiment incontrôlable. C’était impressionnant de les voir travailler», a-t-elle mentionné en ajoutant que plusieurs citoyens se sont déplacés pour voir le triste spectacle, et ce même si c’était en pleine nuit.

«Même si c’était en plein milieu de la nuit, il y a beaucoup de monde qui s’est réveillé, qui est venu voir. C’est beaucoup de gens qui ont des souvenirs dans cette salle-là. C’est quand même la salle de rassemblement de beaucoup de famille», a dit Mme Lauzière en précisant que son conjoint avait davantage de souvenirs à cet endroit qu’elle puisqu’il a grandi à Sayabec.