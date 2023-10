Israël et Gaza en guerre: L’Iran veut lancer «un message», selon un expert

L’attaque du Hamas contre Israël est directement liée à l’Iran, selon des experts cités par le New York Post.

L’Iran serait opposé à un rapprochement des relations entre l’État juif et l’Arabie saoudite.

« Même si nous en apprendrons davantage dans les prochains jours, il est clair que l'Iran – qui finance, forme, aide et soutient le Hamas – voulait envoyer un message aux pays arabes pour qu'ils ne normalisent pas leurs relations avec Israël », a affirmé le porte-parole du département d’État des États-Unis de 2019 à 2021, Morgan Ortagus.

« L’Iran cherche à détruire la paix et la stabilité au Moyen-Orient », a-t-il ajouté.

De son côté, l'ancien ambassadeur américain en Israël, David Friedman, qui était à Jérusalem samedi, a lui aussi estimé que l'Iran avait probablement joué un rôle important dans l'attaque de samedi.

David Friedman a rappelé que le moment de l'attaque du Hamas – près du 50e anniversaire de la guerre du Yom Kippour de 1973 – avait certainement une importance symbolique.

Les attaques de samedi ont tué plus de 200 Israéliens, en plus d’en blesser plus de 1000.