La Réfection tranquille: reconstruisons le Québec de demain

Les mordus d’actualité vous le confirmeront: une phrase résonne en boucle dans les médias.

«Ça craque de partout.»

Ces quelques mots, aussi limpides qu’angoissants, concernent évidemment notre modèle québécois en lambeaux. Dans un rare consensus politique et médiatique, ce constat fuse de partout. Même le gouvernement en convient, comme en témoignent les propos de Geneviève Guilbault.

Infrastructures

S’il est un endroit où ces «craques» s’avèrent littérales, c’est dans les infrastructures municipales. Les fissures, fuites et trous béants dont sont affublés nos rues, nos tuyaux et nos bâtiments constituent autant de brèches où s’enliseront nos précieux deniers publics.

Encore une fois, les villes jouent les canaris dans la mine. Et leurs stratosphériques déficits d’infrastructures se révèlent fort inquiétants. D’autant plus que nos écoles, hôpitaux, routes et autres infrastructures provinciales ne se trouvent guère en meilleur état.

Or, les «craques» dépassent le concret. Elles exposent, au figuré, les limites d’un État-providence brisé.

Avec les épineuses conjonctures économiques et démographiques, les pénuries et les «crises» d’à peu près tout, il apparaît clair qu’une zone de turbulences nous guette.

Heureusement, les Québécois faisaient preuve de résilience bien avant que le mot ne devienne à la mode. Et c’est toujours le cas.

Revoir les attentes

Si la Révolution tranquille a érigé l’État au statut providentiel, la Réfection tranquille nous ramènera sur le plancher des vaches. Conséquemment, un gouvernement responsable se recentrera sur ses fonctions essentielles et légitimes. Il coupera moins de rubans pour de nouveaux projets électoralistes et s’appliquera plutôt à restaurer les craques littérales et figurées de notre modèle sociétal, et ce, en privilégiant les plus vulnérables d’entre nous. L’intention d’allouer des sommes au logement et à l’itinérance dans la prochaine mise à jour économique doit d’ailleurs être saluée.

Quant aux citoyens, nous devrons inévitablement revoir nos attentes face à l’État. Comme dans la célèbre formule de JFK, nous devrons nous demander, non pas ce que la nation peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour elle. À cet égard, veiller les uns sur les autres, nous impliquer activement dans l’éducation des enfants, nous engager dans notre communauté et multiplier les efforts pour rester en santé constituent d’excellents points de départ.

Le gouvernement pourrait d’ailleurs mettre la table en dépénalisant le travail des retraités ou en favorisant l’autonomie des patients grâce à des prescriptions d’État qui faciliteraient l’accès aux divers examens préventifs. Québec pourrait également inciter toutes les villes à donner le feu vert aux unités d’habitation accessoires, qui, bien que minuscules, ont le potentiel de contrecarrer, à petite échelle, aussi bien l’isolement que l’inflation ou le manque de logements.

Préparer l’avenir

Est-ce que l’immense défi que le présent nous sert nous dispense de préparer l’avenir? Bien au contraire! Comme l’art japonais du kintsugi, magnifions toutes nos «craques» en lignes de force. Tout est à refaire: saisissons l’occasion de reconstruire le Québec de demain, un Québec vert et fort qui retrouvera les moyens de ses ambitions et s’affranchira de la péréquation.

Ainsi, le fait de miser sur l’augmentation de notre puissance énergétique et le développement de la filière batterie constituent de bons paris. En revanche, ces chantiers s’avèrent trop importants pour être pilotés par un seul parti, aussi majoritaire soit-il. Les oppositions, comme l’ensemble des Québécois, doivent contribuer à ce débat essentiel.

Virginie Dostie-Toupin, mère de quatre enfants et conseillère municipale, Saint-Lambert