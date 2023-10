Les bulletins de la semaine à l’Assemblée nationale: PSPP au 7e ciel, Zanetti se trouve drôle

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Frédéric Beauchemin, PLQ

Photo Marcel Tremblay/Agence QMI

Seul député à souhaiter se lancer dans la course à la direction, il fait face à une accusation de harcèlement psychologique, déposée contre lui et trois de ses employés de circonscription. La plainte a été signifiée aux instances du parti et de l’Assemblée nationale. Cela survient à une semaine du dévoilement des règles de la course.

Sol Zanetti, QS

Le solidaire a fait flèche de tout bois dans les dernières semaines, probablement énergisé par la tenue de l’élection partielle dans Jean-Talon. Sa question sur l’absence d’un représentant du Québec au CRTC est pertinente, mais souffler une balloune et la faire virevolter au Salon bleu, c’est non. Un peu de décorum, svp.

Paul St-Pierre Plamondon, PQ

Photo courtoisie

Après son élection à la tête du parti, le PQ a poursuivi sa lente descente. En 2021, seulement 3% des répondants au sondage Léger le voyaient comme meilleur premier ministre, ce qui provoquait des moqueries. Aujourd’hui, le PQ se positionne comme alternative au gouvernement et rafle Jean-Talon avec une impressionnante marge. Respect.

Simon Jolin-Barrette, CAQ

Photo Didier Debusschère

Son projet de loi pour contrer l’obsolescence programmée, adopté cette semaine, est un bon pas en avant pour les consommateurs. Notamment, le fait que les constructeurs automobiles devront rendre disponibles les infos pour faire réparer leurs automobiles dans les tous les garages devrait permettre des économies significatives.

EN VRAC

Bernard n’a pas la cote au PQ

Photo Agence QMI, Andréanne Lemire

Réunis dans un Nbar Normandin pour regarder la soirée électorale de Jean-Talon sur les ondes de LCN lundi soir, les militants péquistes se sont gâtés en huant copieusement le transfuge Bernard Drainville lorsqu’il a été interrogé à l’écran. Comme dans le temps de Zdeno Chara au Centre Bell...

Fitz, un p’tit vite

Photo d'archives, Agence QMI, Joël Lemay

Notre journaliste a demandé au ministre responsable de la Métropole quelle était la perception de la nouvelle volte-face de François Legault sur le 3e lien, vue de Montréal. «Bien, je suis à Québec depuis hier, alors...» a répondu Fitzgibbon du tac au tac, pour se sortir de la question embêtante.