Les histoires loufoques d’un vrai passionné

Certaines personnes disent parfois d’un réel fervent qu’il semble avoir ça dans le sang tellement il est animé et survolté par l’activité qu’il pratique.

L’Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, aussi connue sous l’acronyme « ACCSQ », est un organisme essentiel qui se donne pour mission, depuis 2008, d’offrir un service de récupération de gros gibier blessé et de sensibiliser les nemrods à les appeler lorsque la piste d’une bête a été perdue au cours de la chasse. On peut en savoir plus sur ces valeureux bénévoles en consultant le site accsq.com. Vous auriez d’ailleurs intérêt à y jeter un coup d’œil avant de partir dans l’arrière-pays, afin d’y noter les coordonnées de quelques-uns de ces précieux alliés qui s’affairent dans votre secteur.

Un crinqué, un vrai

Pierre Marleau, 39 ans, de Rivière-Rouge, est conducteur de chien de sang depuis 11 ans. Son terrain de jeu, où il a mené près de 300 recherches, s’étale de l’Outaouais jusque dans les Laurentides.

J’ai déjà fait appel aux services de Pierre, il y a quelques années, à la suite d’un mauvais tir sur un chevreuil trophée. La première fois que je l’ai rencontré, je ne savais pas qu’il avait passé toute la nuit à rechercher un gros gibier. Avec son casque protecteur, son kit de recherche et son air on ne peut plus sérieux, voire fatigué à l’extrême, il ressemblait à un extraterrestre. J’ai vite réalisé qu’il était un professionnel, très bien équipé, et qu’il prenait toutes les mesures nécessaires pour arriver à ses fins avec son fidèle compagnon canin. Dès qu’il retire son uniforme, il devient un boute-en-train drôle au maximum. Je lui ai donc demandé de me raconter quelques-unes de ses aventures. Voici l’essentiel de ses propos.

Un oubli

Pierre reçoit un appel tôt en soirée d’une pourvoirie qui requiert ses services pour un client. Il s’empresse de se préparer en sachant qu’il devra parcourir près de deux heures de route pour se rendre à un rendez-vous fixé au milieu de nulle part. Il revérifie tout son matériel de recherche à la hâte et il part comme un coup de vent. Après une quinzaine de minutes à rouler, notre expert repense aux équipements qu’il a mis dans son haillon de VUS. Il a la forte intuition qu’il lui manque quelque chose. Il cogite et cogite encore pour soudainement être envahi d’un sentiment indescriptible. « C’est pas vrai, maud... taba... de... [suivi de plusieurs autres jurons] ça ne se peut pas, j’ai oublié ma chienne à la maison ! » a alors crié Pierre à tue-tête. Ita l’attendait patiemment dans son parc extérieur où il l’avait envoyée faire ses besoins. Il riait de bon cœur en tentant de m’expliquer combien il aurait eu l’air fou et combien il aurait été dépourvu.

Une recherche qui a du nez

Au beau milieu d’une nuit où la température est sous le point de congélation, M. Marleau et le chasseur qui requiert son aide sont sur la piste d’un chevreuil sur des terres agricoles des Basses-Laurentides. Sa chienne doit travailler très fort pour suivre sa trace, car le sol gelé bloque les odeurs de la bête qui est passée par là plusieurs heures auparavant. Il a bon espoir de trouver ce gibier, car, dès le début, il a diagnostiqué une blessure au foie.

L’absence d’indices visuels dans le champ fait en sorte qu’ils doivent avoir une confiance quasi aveugle en son chien. Après avoir franchi le terrain, le buck a longé la rivière et s’est couché. En approchant, malheur, ils l’ont sûrement repoussé et il a traversé le cours d’eau. L’aube arrive bientôt et la fatigue se fait sentir. Ils n’ont pas d’autre choix que de rebrousser chemin et de revenir à son VUS. Presque à destination, il aperçoit sa chienne immobile à proximité d’un animal et elle s’affaire à le renifler.

Craignant que ce ne soit un porc-épic, il l’appelle et elle revient joyeuse au pas de course. Malheur, Ita s’est fait asperger le nez par une satanée moufette. Pierre est complètement découragé, car sa précieuse assistante ne peut plus percevoir les odeurs et traquer le chevreuil. Il doit donc arrêter les recherches et parcourir près de 150 km avec sa bête puante dans le VUS. Il est 4 h du matin et il est exténué. Il se stationne dans une halte routière pour essayer de dormir, malgré les horribles effluves. Une quinzaine de minutes plus tard, il entend deux voix féminines qui lui parlent. Ce sont des policières qui trouvent ça louche qu’un gars roupillonne près de fenêtres ouvertes à -10 degrés.

Elles ont alors vu qu’il n’était pas en état d’ébriété, mais plutôt en état de disgrâce totale et que son véhicule empestait à des kilomètres à la ronde. L’histoire se termine quand même bien, car le chasseur a retrouvé son cerf le lendemain matin, juste de l’autre côté de la rivière.

J’ai écouté vos conseils

Notre expert est appelé et le chasseur lui explique le scénario suivant : « Tu vois de l’autre côté de l’étang à castors, tout au loin là-bas ? J’y ai tiré un chevreuil juste avant qu’il arrive à mes pommes, mais au moment de faire feu, j’ai perdu mes lunettes ! Le cerf a aussitôt monté sur la butte derrière lui et il s’est immobilisé à côté du sapin qu’on voit là-bas. Après avoir fouillé quelques secondes à quatre pattes dans ma cache pour trouver mes lunettes, le chevreuil avait pris la fuite dans la forêt. » Pierre demande à l’homme : « À cette distance, pensez-vous l’avoir touché ou a-t-il simplement eu peur du bruit de votre carabine ? » Le monsieur répond : « Je n’en ai aucune idée. Vous nous conseillez de ne pas trop brouiller les pistes inutilement, j’ai donc décidé de vous attendre avant d’aller voir ! » M. Marleau réplique en disant : « On demande un minimum de recherche de votre part, avant de nous appeler. » Toujours aussi serviables, Pierre et sa chienne, suivis du chasseur, traversent l’étang de castors et ils marchent en direction du fameux sapin. Arrivé à l’arbre en question, il explique au nemrod qu’il n’aura pas besoin d’aller plus loin parce que la dépouille de son six pointes est tombée sur place. En retournant chez lui, Pierre était un peu choqué en pensant que le monsieur l’avait peut-être juste appelé pour l’aider à sortir son chevreuil du bois !

Disparition inattendue

Une femelle orignal sans veau se présente à portée de tir de l’arbalète d’une dame. Celle-ci décoche une flèche qui, à la suite de l’analyse, démontrera qu’elle n’a occasionné qu’une blessure superficielle sur un os. Le cervidé continue son chemin et arrive devant son conjoint. À son tour, il tire sur l’animal. Lors des recherches, Pierre et sa fidèle compagne canine repoussent l’orignal et ils ne trouvent pas de signes concluants indiquant une blessure mortelle. À 2 h du matin, à la suite d’une pluie battante, ils vont se coucher dans le camion. Au petit matin, voulant reprendre les recherches, M. Marleau se rend à la pourvoirie où séjournent les clients et il cogne à leur porte, sans réponse. Il apprendra plus tard que durant la soirée, le couple a retrouvé la flèche plantée dans un arbre à trois mètres de hauteur. Une intense chicane s’en est suivie, si bien qu’au beau milieu de la nuit, ils ont plié bagage et sont repartis en ville. Pierre m’a avoué être demeuré bouche bée pendant de longues minutes.

Pour en savoir plus, visitez la page Facebook de Pierre Marleau ou composez le 450 944-3121.