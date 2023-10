«Je n'ai plus rien à prouver»: Marie Denise Pelletier lance «Sous ma peau de femme», un premier album de chansons originales en 12 ans

Elle nous le chante depuis plus de 35 ans. Et pourtant, l’histoire d’amour qui unit Marie Denise Pelletier avec le public québécois n’a rien d’une simple « histoire d’un soir ». Et elle se dote aujourd’hui d’un tout nouveau chapitre avec l’album Sous ma peau de femme, projet que la chanteuse croyait jusqu’à tout récemment impossible à réaliser.

Marie Denise Pelletier est une femme passionnée. Quiconque l’a déjà rencontrée, vue sur scène ou même simplement entendue pousser la note le sait. Mais il y a une étincelle nouvelle qui illumine les yeux de la chanteuse lorsqu’elle discute de Sous ma peau de femme, un nouvel opus qu’elle déposera chez les disquaires dans quelques jours.

Car elle l’avoue d’entrée de jeu, elle n’aurait jamais cru ce projet possible ; la chanteuse de 63 ans avait en quelque sorte fait une croix sur l’idée de lancer de nouvelles chansons originales. Et pourquoi donc ? La déception liée à son précédent – Marie Denise Pelletier, lancé en 2011 – a, entre autres, teinté sa décision.

« Le dernier n’avait pas très bien marché – bon, ce n’était peut-être pas le meilleur album non plus –, mais il reste que ce n’est pas facile de trouver les bonnes chansons. C’est aussi devenu difficile de rejoindre les gens via les radios ; certaines stations jouent encore nos succès, mais si on leur propose de nouvelles chansons, c’est une autre histoire », avance la chanteuse en entretien au Journal.

« Bref, je me disais que c’était plus logique de reprendre des chansons que les gens connaissent, qu’ils aiment et veulent entendre, que de faire un album de chansons originales », poursuit-elle.

« Profiter du momentum »

Cette réticence à proposer du matériel inédit n’a toutefois pas freiné sa carrière au cours de la dernière décennie, bien au contraire. En plus de consacrer un album entier aux chansons de Claude Léveillée, son agenda a été chargé de tournées, concerts de Noël, et un projet bien spécial qui s’achève présentement : Pour une histoire d’un soir, spectacle réunissant Marie Denise Pelletier, Marie Carmen et Joe Bocan, à l’initiative du producteur Martin Leclerc.

C’est d’ailleurs le succès de cette tournée – amorcée quelques jours avant l’éclosion de la pandémie – qui a donné l’élan nécessaire à la création de Sous ma peau de femme.

« J’avais un autre projet d’album hommage, mais j’ai réalisé que je devais profiter du momentum que j’ai auprès du public. Je me suis dit : tu mérites d’avoir des bonnes tounes ; et je me suis lancée, tout simplement », raconte Marie Denise Pelletier.

Bien entourée

Et elle ne s’est pas lancée seule, comme en fait foi sa liste impressionnante de collaborateurs : Michel Rivard, Robert Charlebois, Corey Hart, Marc Séguin, Louis-Jean Cormier et Catherine Major ne sont que quelques-uns des artistes qui ont mis leur talent au profit de la voix de Marie Denise Pelletier. Leurs offres, déclinées en 12 titres, abordent tour à tour des thématiques on ne peut plus variées.

La chanson Elle s’appelait Mahsa, par exemple, est dédiée à Mahsa Amini, cette Kurde iranienne de 22 ans décédée pour avoir enfreint le strict code vestimentaire féminin imposé par la République islamique. Le cœur des îles, en revanche, met en mots la relation de Marie Denise Pelletier avec son conjoint, tandis que Cette femme-là, pièce lancée en amont de la sortie, jette justement un regard intime sur la femme derrière la chanteuse.

Tout cela est servi parfois en envolées vocales impressionnantes, mais à d’autres moments avec une retenue peu usuelle de la part de la chanteuse. Car à 63 ans, Marie Denise Pelletier n’a qu’une seule envie : suivre son cœur, et son instinct.

« Cet album-là, c’est moi. Je n’ai plus rien à prouver. Alors j’ai envie de faire ce que je veux, ce qui me fait vibrer, et ce qui m’apporte du plaisir. C’est tout ce qui compte pour moi », annonce-t-elle.

L’album Sous ma peau de femme sera en vente à compter du 13 octobre.

La tournée Sous ma peau de femme s’amorcera le 8 février, à Lavaltrie. D’ici là, Marie Denise Pelletier poursuit la tournée Pour une histoire d’un soir, en plus de participer au projet Noël une tradition en chanson, présenté sur scène du 24 novembre au 23 décembre.

PHOTO JOCELYN MICHEL, BYCONSULAT.COM

D’une tournée à l’autre

Avant même d’avoir terminé la tournée Pour une histoire d’un soir, Marie Denise Pelletier prépare déjà la suivante. La chanteuse sillonnera à nouveau la province à compter de février prochain pour souligner en grand ses 40 ans de carrière.

« J’ai l’impression de vivre dans un TGV depuis deux ans ! Et les mois qui s’en viennent vont être aussi fous. Mais ça me rend tellement heureuse ; c’est un privilège d’être encore là après toutes ces années. Alors je prends ça un spectacle à la fois », confie Marie Denise Pelletier.

Elle ne le cache pas, elle a d’abord hésité quand le producteur Martin Leclerc lui a proposé un projet de spectacle pour souligner ses quatre décennies de carrière. Pas parce qu’elle ne jugeait pas pertinent de célébrer son parcours, mais bien parce que cette nouvelle tournée allait s’amorcer deux semaines seulement après la fin de l’aventure Pour une histoire d’un soir.

Celle-ci a été applaudie par plus de 50 000 spectateurs depuis le début, en 2020.

« Cette tournée-là, ça a été une expérience extraordinaire. Mais comme les gens m’ont tellement vue dans les dernières années, allaient-ils encore avoir envie de me voir et de m’entendre ? Eh bien, on dirait que oui. Alors je le prends et je dis merci à la vie », laisse-t-elle tomber en riant.

Regard vers le passé

Ce nouveau tour de chant, intitulé Sous ma peau de femme, servira bien évidemment à présenter les pièces de l’album du même titre, attendu en magasins dans quelques jours. Mais Marie Denise Pelletier entend bien revisiter ses plus grands succès, tout comme ses participations remarquées dans des comédies musicales à succès. L’occasion sera donc parfaite pour jeter un regard sur les quatre dernières décennies... avant d’entamer les quatre prochaines.

Car non, Marie Denise Pelletier n’a pas l’intention d’arrêter de chanter de sitôt.

« Je veux chanter jusqu’à 100 ans ! Je promets qu’un jour, je serai la plus vieille chanteuse du Québec », annonce-t-elle en riant.