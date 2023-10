Mission en Europe: Marchand défend la pertinence, devant les critiques de l’opposition

Le maire de Québec s’est envolé vendredi soir pour une mission de 10 jours en Europe, la quatrième depuis son arrivée au pouvoir, et il défend la pertinence de ce nouveau déplacement qui est critiqué par l’opposition.

Bruno Marchand entamera ses activités dimanche, à Lyon, en France. Pour lui, cette mission revêt une importance particulière au plan économique, puisqu’une partie de ses engagements consistent à accompagner des entreprises d’ici qui cherchent des débouchés à l’étranger.

En entrevue au Journal, il soutient que ses objectifs principaux sont de faire des gains au plan économique et de s’inspirer des meilleures pratiques en matière de protection du patrimoine et d’agriculture urbaine. Il s’intéressera également à la mobilité et au développement urbain durable.

Défendre sa décision

Mais il a dû défendre la décision de se rendre une nouvelle fois sur le continent européen.

Mardi, au conseil municipal, les oppositions ont à tour de rôle critiqué les déplacements à l’étranger. Le chef de l’opposition officielle de Québec d’abord, Claude Villeneuve, lui a reproché son absence à la Climate Week de New York et son choix de se rendre plutôt à Lyon pour le salon Pollutec, qui est la Mecque de l’innovation en environnement. «Il y a des solutions qu’on peut trouver ici plutôt qu’aller faire à grands frais des missions de l’autre côté de l’Atlantique», a-t-il asséné.

Bruno Marchand réaffirme l’importance pour un maire d’effectuer ces déplacements à l’étranger, surtout en accompagnement des entreprises. «On a des entreprises d’ici qui seront là [à Pollutec] et pour qui ça fait une différence colossale que le maire les accompagne. Ça donne un boost aux entreprises.»

Bilan en patrimoine

L’équipe de M. Villeneuve a aussi tracé un bilan mitigé de M. Marchand en protection du patrimoine, notamment avec la démolition annoncée de la maison Bignell, à Sillery. Cela dans le contexte où le maire présidera des rencontres de l’Organisation des villes du patrimoine mondial, à Bruxelles et à Bruges, en Belgique.

Le maire Marchand oppose que son administration a mieux fait en matière de patrimoine que la précédente, qui avait été prise en défaut par le vérificateur général, rappelle-t-il. «Je n’ai certainement pas honte de ce bilan-là, quand je regarde les années précédentes. Quand on parle de la maison Bignell, ça fait 35 ans qu’elle est laissée à l’abandon. Elle était déjà en perdition bien avant.»

Québec d’abord critique également le «bilan carbone» du maire, qui «pèse lourd sur l’empreinte écologique». M. Marchand réplique en notant que du même souffle, on lui a reproché de ne pas inviter encore plus d’intervenants de Québec à participer à la mission. «L’opposition de contredit constamment.»

Des dépenses maximales de 13 500 $ ont été approuvées pour les deux accompagnateurs de M. Marchand. De plus, deux fonctionnaires de la Ville de Québec participeront aux événements de cette mission, pour une dépense autorisée de 6820 $.