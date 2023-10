Photos fournies par la Fondation Sourdine

La Fondation Sourdine de Québec, organisme à but non lucratif qui a pour mission de recueillir des fonds pour soutenir l’École oraliste de Québec, a procédé récemment à des nominations au sein de son conseil d’administration. C’est ainsi qu’André Phan (photo du haut), vice-président principal, finances et opérations, PMT Roy Cabinet en assurance et services financiers, agira à titre de président du CA ; Lyne Bégin (photo 1), CPA, directrice de comptes, Desjardins Entreprises Québec-Portneuf, sera trésorière, alors que Jessie Boisonneault (photo 2), présidente Gestion corporative Jessie B. inc., et Marie-Hélène Guay (photo 3), cheffe de l’exploitation/D.G. Micro Logic, occuperont les postes d’administratrices.

Les 90 ans de Gérard

Gérard Guillemette est né le 8 octobre 1933 à Saint-Nérée, dans Bellechasse. Il célébrera officiellement demain ses 90 ans. M. Guillemette a travaillé plusieurs années à Springfield dans le Massachusetts (É.-U.) avant de revenir s’installer à Saint-Nérée. Il a été successivement agriculteur, acériculteur, facteur, bedeau de la paroisse de Saint-Nérée et également propriétaire d’une résidence pour personnes âgées. Il est marié à Hélène Roy depuis 67 ans et le couple a eu sept enfants, 19 petits-enfants et bientôt un 24e arrière-petit-enfant. Gérard et Hélène demeurent maintenant au Manoir du Coteau de Beaumont, où la photo a été prise. Pour revenir à Gérard, toujours actif, il ne refuse jamais une petite partie de joffre (jeu de cartes). Bonne fête à l’avance, Gérard.

Salut M. Cashman

C’est ce matin à 10 h, à l’église Saint-Patrick, sur l’avenue De Salaberry à Québec, que la famille de Gilbert J. Cashman (photo) recevra vos condoléances, le tout suivi d’un service religieux à 11 h. M. Cashman, qui habitait Québec, est décédé le 10 septembre à l’âge de 86 ans. Les plus âgés se souviendront de lui alors qu’il a occupé de nombreux postes prestigieux dans le domaine hôtelier, dont plusieurs fonctions de direction à l’hôtel Fairmont Le Château Frontenac avant d’en devenir le directeur général en 1985. Mes condoléances à la famille et aux employés(es) du Château.

Les quatre « B »

Le Club Lions Québec Laurentien Les Rivières tiendra sa première activité de la saison 2023-2024 le mercredi 25 octobre, dès 18 h, à l’Espace Artevino de l’édifice L’Onyx, 797, boulevard Lebourgneuf à Québec. Un cocktail dînatoire mettra en vedette les quatre « b » – bulles, bouffe, broue et ballons – au grand plaisir des participants. Les profits générés seront versés au Relais d’espérance, situé en plein cœur du quartier Limoilou, dont la mission est de venir en aide aux personnes démunies vivant le rejet, le désespoir et la solitude. Les cartes sont en vente auprès des membres du Club et du Relais. Il est également possible de participer par une contribution financière. lerelaisdesperance.org/relais.html.

Agrandissement majeur

RécréOFUN inc., la plus grande bannière de centres d’amusement familiaux au Canada, annonce un projet d’agrandissement de sa succursale située sur l’avenue Jules-Verne à L’Ancienne-Lorette. Cette expansion permettra d’augmenter la capacité du centre de 50 % et d’accueillir jusqu’à 150 000 visiteurs par année. Le centre aura une superficie totale de 23 000 pi2, et deviendra ainsi le plus gros centre d’amusement pour enfants de l’Est du Québec. Outre l’augmentation de la capacité, RécréOFUN prévoit des installations améliorées et l’introduction de plusieurs nouveautés, telles que de nouvelles attractions et activités pour enrichir l’expérience de ses visiteurs. La durée des travaux est estimée à huit mois et la livraison du projet est prévue pour juin 2024.

Photo fournie par Tzara Maud

Photo tirée du site Hockey DB

