Quand la diversité tord le cou à la vérité

Tous les vendredis, je jase de cinéma avec Richard Martineau.

Je serais curieux de l’entendre sur le sujet suivant, porté à mon attention par un de mes lecteurs les plus allumés.

On a longtemps reproché aux productions télévisuelles, cinématographiques et à la publicité de manquer de diversité: trop de Blancs, presque uniquement des Blancs.

Dilemme

Honnêtement, c’était un reproche justifié.

On a fait du progrès. Je me demande s’il n’y a pas davantage de diversité dans nos publicités que dans la société en général.

On ne verra plus des productions où l’on mettra un pouce de maquillage sur un visage pour faire passer un Blanc pour un Arabe, comme Alec Guinness jouant le prince Fayçal dans Lawrence d’Arabie (1962).

Mais mon lecteur note un fait intéressant.

Dans un film de samouraïs, dit-il, on s’attend à ce que les samouraïs soient japonais ou aient l’air de Japonais.

On s’attend à ce que Mulan soit chinoise puisque ça se passe en Chine.

Mais les productions dont l’histoire se passe en Europe ou en Amérique du Nord échappent de plus en plus à cet impératif.

La diversité y est introduite même quand elle se fait au détriment de la vérité.

Mais c’est de la fiction, direz-vous, donc tout est permis. C’est ici que ça devient complexe.

Prenez la série Bridgerton. Ça se passe en 1813, en Grande-Bretagne. Les Bridgerton sont une riche famille de l’aristocratie londonienne.

Il est donc impossible qu’il y ait autant de Noirs parmi elle. Ils n’occupaient pas ces places dans la hiérarchie sociale.

Mais les Bridgerton n’ont pas existé.

De la même manière, qu’Othello soit joué par un Asiatique ou que le prochain James Bond soit Noir ne me dérangerait pas le moins du monde.

Mais qu’en est-il quand un film dépeint une figure ayant réellement existé? Faut-il être aussi vraisemblable que possible?

Prenez la nouvelle série Queen Charlotte. Elle raconte la vie de Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, une Allemande, qui épousa Georges III et fut reine du Royaume-Uni de 1761 à 1818.

Son rôle est tenu par l’actrice India Amarteifio, qui est d’origine ghanéenne.

On a beau faire précéder la série d’une annonce disant qu’on prend des libertés avec la réalité, il reste que cette reine a réellement existé et qu’elle n’avait pas la pigmentation de l’actrice.

D’un côté, on peut dire que dans la création, on a tous les droits, mais de l’autre, on peut plaider que des jeunes vont faussement croire que la réalité était ainsi.

L’affaire se complique encore quand on voit ce puissant mouvement qui demande que les rôles de trans, de handicapés, de nains, d’obèses, etc., soient donnés à des gens appartenant réellement à ces catégories.

Résultat

Ma position? Le metteur en scène doit rester absolument libre de choisir qui il veut.

En pratique, oui, il faut donner plus d’opportunités aux catégories longtemps sous-représentées, mais la liberté de choix, le talent et l’art doivent ultimement primer.

C’est le résultat final qui compte.