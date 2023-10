Quand QS imagine le Québec organisant des déportations massives

Guillaume Cliche-Rivard a remporté l’élection partielle pour Québec solidaire à la suite de la démission de Dominique Anglade.

On le présente en général comme un spécialiste de l’immigration.

Il s’agit en fait d’un militant immigrationniste appartenant à la gauche la plus radicale.

Il vient d’en faire encore une fois la preuve en accusant odieusement le gouvernement Legault de vouloir pratiquer des « déportations massives » de travailleurs temporaires.

Cliche-Rivard

Le terme réfère à l’univers du nettoyage ethnique comme on l’a connu au XXe siècle, et qui a pris plusieurs formes.

Il fait référence au nettoyage ethnique en ex-Yougoslavie qui a marqué le début des années 1990. Il fait aussi référence à ce qui se passe aujourd’hui dans le Haut-Karabakh.

Guillaume Cliche-Rivard ne pouvait pas ne pas savoir ce qu’il disait.

À travers cette formule, il veut frapper d’interdit toute réflexion sur l’immigration massive, qui elle, est bien réelle. Il veut assimiler la responsabilité migratoire à l’extrême droite.

Pour cette gauche, dès qu’on met le pied dans un pays, on gagne le droit d’y rester jusqu’à la fin de ses jours.

Elle le pense des « réfugiés », qui détournent trop souvent le droit d’asile pour en faire une filière d’immigration parmi d’autres.

Elle le pense aussi, apparemment, des travailleurs temporaires, qui par définition, viennent dans un pays pour une période plus ou moins brève, avant de repartir chez eux.

Noyade

Le Québec n’a pas une capacité d’accueil infinie et en ce moment, il craque de partout et s’anglicise à toute vitesse sous la pression migratoire, mais cela non plus, la gauche radicale ne veut pas le savoir.

En fait, elle va jusqu’à contester, de plus en plus, l’idée de capacité d’accueil, en laissant croire qu’elle est infinie, pour peu qu’on s’en donne les moyens.

Elle habite un monde irréel. Et qui refuse de l’y suivre se fait insulter.