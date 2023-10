Résurrection du 3e lien: une annonce incohérente pour un «héros» climatique d’Al Gore

Attribuer la défaite de la CAQ dans Jean-Talon à l’abandon du troisième lien autoroutier est d’une incohérence aberrante.

Quand on sait que le seul parti qui voulait faire renaître ce projet, c’est le Parti conservateur du Québec et qu’il est arrivé 5e dans la course.

Quand on sait qu’un troisième lien autoroutier générerait plus de GES, de pollution et de trafic pour les gens de Jean-Talon.

Quand on sait que le PQ, grand gagnant, s’oppose à un troisième lien autoroutier polluant, coûteux et générateur de nouveaux bouchons dans quelques années seulement.

Imposture

Remettre un troisième lien autoroutier à l’agenda est d’autant plus incohérent venant d’un premier ministre Legault fier d’être qualifié de «héros» pour le climat par Al Gore.

C’était à New York, il y a deux semaines seulement!

L’annonce du 3 octobre donne raison à Greenpeace qui a dénoncé l’hommage d’Al Gore à François Legault, rappelant que les émissions de GES ont augmenté au Québec depuis son arrivée au pouvoir.

Besoin de vérité

Ce n’est pas le besoin d’un nouveau lien autoroutier qui s’est exprimé dans Jean-Talon, mais le besoin de vérité.

Rappelons qu’avant de s’être présenté pour le PQ dans ce comté, Pascal Paradis a dit avoir appris directement de la CAQ que ce parti avait décidé de laisser passer les élections générales avant d’annoncer l’abandon du troisième lien autoroutier.

Ainsi, qu’ils soient pour ou contre cette infrastructure polluante, il est normal que les électeurs de la région de Québec se soient sentis bernés.

D’autres priorités

Qui plus est, comme le reste de la population, les électeurs de Jean-Talon sont davantage préoccupés par la hausse du coût de la vie, la crise du logement, la détérioration des services publics, la crise environnementale, l’insécurité alimentaire et la montée de l’itinérance. Notamment!

Les réponses à ces problèmes proposées par les ministres responsables sont pour l’instant insatisfaisantes.

Ça devrait être ça le message retenu. Ressusciter le projet de troisième lien autoroutier ne fait que détourner l’attention d’enjeux plus criants.

Besoin d’un projet rassembleur

S’il est une autre leçon à tirer de la défaite de la CAQ, c’est que la population a voté pour un parti qui propose de vraies solutions pour répondre aux besoins de mobilité de la population. Un parti plus ambitieux pour le climat.

La CAQ aurait intérêt à s’inspirer des propositions du PQ afin de doter la grande région de Québec d’un réseau structurant de transport collectif qui l’inscrirait dans l’économie du 21e siècle.

Le tramway de Québec en est un maillon, mais il faut faire beaucoup plus.

Le PQ propose notamment un train léger de centre-ville à centre-ville entre Québec et Lévis. Créant un troisième lien sous-fluvial, ce projet relierait les secteurs Lebourgneuf, Vanier, Saint-Roch, ExpoCité et la colline Parlementaire à Québec au secteur Desjardins à Lévis.

Cela contribuerait à doubler l’offre de transport collectif dans la région qui deviendrait plus accessible grâce à la PasseClimat annuelle de 365$ pour toute la population du Québec.

Tout ça pour dire que les solutions, elles existent. Ce qui nous manque une fois de plus, c’est de l’ambition climatique et du courage politique.