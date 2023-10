Voici des histoires fascinantes sur la Beauce du bon vieux temps

Pour son treizième livre, l’éminent journaliste à la retraite Daniel Lessard plonge au cœur de la Beauce d’antan pour offrir à ses lecteurs un florilège d’histoires extraordinaires basées sur des faits vécus.

Zigoune et autres histoires du pays de Beauce est un formidable recueil, riche en histoire, en parlure beauceronne, en folklore et en événements loufoques, mettant en vedette des animaux et des personnages caricaturaux.

Évidemment, il est question de campagnes électorales, de chercheurs d’or, de religion, de crise économique et de désastres naturels.

Daniel Lessard, excellent pour raconter des histoires du terroir beauceron, partage l’histoire d’un cochon friand de pommes, d’un chat possédé du démon, d’une maîtresse d’école de rang dévouée, de deux suffragettes à qui on a fait la vie dure en milieu rural.

Il évoque même une religieuse qui a fait de lui un « bon catholique ».

L’auteur s’est bien diverti en effectuant ses recherches.

Son imagination a bien travaillé... et sa connaissance de la géographie, de l’histoire, de la culture beauceronne ajoute une dimension supplémentaire à son ouvrage.

Photo fournie par les Éditions Pierre Tisseyre

« J’y pensais depuis longtemps. J’avais toutes sortes d’histoires en tête. Je me rendais compte que dans la plupart des cas, il n’y avait pas assez de matériel, pas assez de sources pour en faire un roman complet. Alors je me suis dit : je vais ramasser tous les sujets qui me fascinent. Il y en a que j’ai déjà évoqués dans Maggie et dans mes romans historiques : les inondations, les grands incendies. »

« Je pouvais parler des vraies écoles de rang, en évoquant sa mère, et de la Grande Crise des années 30 en me servant de mon grand-père. Je pouvais rappeler ma famille, d’où je viens, qui ont été ces gens-là qui ont été importants pour moi. »

Des suffragettes

La seule histoire qui lui a posé un peu problème, et qu’il voulait écrire à tout prix, concerne les suffragettes en Beauce.

« C’est 80 % invention et 20 % réalité. Des suffragettes, dans des villages comme le mien, il n’y en avait pas. Même la femme du maire, qui s’occupait de beaucoup de choses, qui avait une tête de cochon, ne serait jamais allée se battre devant l’église pour avoir le droit de vote. »

Daniel Lessard a fouillé dans les archives de deux journaux locaux, L’Éclaireur de Beauceville et Le Guide de Sainte-Marie.

« J’ai trouvé des choses absolument incroyables. T’avais l’impression que la Beauce au complet était attaquée par les suffragettes... Ils partaient en guerre contre ça. C’était épouvantable et les curés s’en mêlaient. »

« J’ai trouvé dans le livre sur l’histoire de Saint-Prosper, le village voisin du mien, des extraits de sermons sur les femmes qui devaient rester à la maison. C’était affreux. Dans le contexte d’aujourd’hui, on saute au plafond. À l’époque, c’était ça. Je me suis inventé deux suffragettes et je les ai fait “jouer” dans ce film-là. J’ai eu un peu plus de difficultés avec cette histoire, mais j’en suis bien content quand même. »

La Beauce de l’époque

Les autres histoires se promènent entre la fantaisie, la réalité et l’envie de parler de la Beauce et d’expliquer aux gens comment était la Beauce de cette époque.

En faisant ses recherches, il a été très surpris par ce qu’il découvrait, entre autres au sujet des mines d’or en Beauce.

« C’est bien folklorique. On en a beaucoup parlé. On s’est fait accroire souvent qu’on deviendrait riches... il y a eu plusieurs tentatives qui ont toutes échoué. À partir du moment où la petite Gilbert a découvert la pépite d’or, c’est devenu la folie furieuse. »

Daniel Lessard est né à Saint-Benjamin, en Beauce, en 1947.

Il est retraité depuis 2011 après 39 années à Radio-Canada.

Il a mis son passé de journaliste à contribution en publiant des romans historiques et policiers abondamment documentés.

Il a publié la saga à succès Maggie et plusieurs autres livres, dont l’excellent roman La dalle des morts.

Zigoune et autres histoires du pays de Beauce est son 13 e livre.

livre. Daniel Lessard est membre de l’Ordre du Canada.

EXTRAIT

« Baptiste Gilbert, le marchand général de Saint-Benjamin, est un bonhomme grassouillet aux petits yeux noyés sous des paupières tombantes. Un bougonneux, un éternel chialeux. Néanmoins connu pour son grand cœur, même lui, devant l’ampleur de la crise, hésite désormais à faire crédit, même aux plus miséreux. Quand Roméo Lessard le sollicite, il rechigne, mais le récit de la visite des deux enfants le bouleverse autant que le curé.

– J’y ai pas fait crédit parce que j’ai p’us de farine. J’en trouve pas nulle part. Si j’en avais eu, tu sais ben que j’y en aurais donné. Je l’ai dit à son gars, mais i’ a probablement pas compris. C’est encore un enfant. Maudite misère ! s’exclame-t-il, en se prenant la tête à deux mains. J’ai des comptes pour 500 piastres pis j’ sais pas quand l’ monde pourra m’ payer. »