Vers des paiements hypothécaires 35% plus élevés

En raison du niveau élevé des taux hypothécaires, il faut s’attendre à une forte hausse des paiements hypothécaires au fil des renouvellements d’hypothèques qui seront effectués lors des prochaines années.

Juste avant le début du resserrement de la politique monétaire de la Banque du Canada à partir de mars 2022, il était possible de se négocier une hypothèque de 5 ans à un taux allant de 2,79 % à 3,0 %. Aujourd’hui, le taux de ce terme varie de 5,6% à 6,4%.

Selon Statistique Canada, l’encours actuel du «passif d’hypothèque» des ménages canadiens s’élevait au deuxième trimestre 2023 à la mirobolante somme de 2129 milliards $.

Si tous les ménages canadiens devaient renouveler au cours de la prochaine année leurs hypothèques à 6,0%, les paiements hypothécaires atteindraient 163,5 milliards $ sur 12 mois, en hausse de 42,6 milliards $ (+ 35%) par rapport à un renouvellement à l’ancien taux de 3%.

Vous avez bien lu. Les paiements hypothécaires grimperaient de 35% par rapport à ce que les ménages canadiens devaient débourser avant la spectaculaire hausse du taux directeur de la Banque du Canada, lequel est passé de 0,25% (en février 2022) à 5,0% aujourd’hui.

Par 100 000$ d'hypothèque

Plus concrètement, voici ce que cette spectaculaire augmentation des paiements hypothécaires signifie par tranche d’hypothèque de 100 000$, amortie sur 25 ans.

Les paiements mensuels passent de 473,25$ à 639,81$, en hausse de 166,56$ par mois.

Cela représente une dépense additionnelle de près de 2000$ par année, par tranche de 100 000$ d’hypothèque. Pour une propriété hypothéquée à hauteur de 300 000$, la hausse annuelle des paiements hypothécaires sera de 6 000$. Pour une hypothèque de 500 000$, ce sera 10 000$ de plus. Etc.

Dettes colossales des ménages

Pour vous montrer à quel point l’encours des hypothèques (2129 milliards $) pèse lourd dans le niveau d’endettement des ménages canadiens, sachez qu’il accapare à lui seul près des trois quarts (73,3 %) de la dette totale.

La dette restante des ménages s’élève à quelque 773 milliards $. Cela comprend les soldes des cartes de crédit (des grands émetteurs, des grands magasins, des stations d’essence) ainsi que les prêts pour l’achat de véhicules automobiles, les lignes de crédit, les prêts étudiants, les autres prêts d’institutions bancaires.

Au total donc, l’endettement des ménages canadiens s’élève présentement à 2902 milliards $, soit 100 milliards de plus que le PIB du Canada.

C’est colossal. Depuis le début du resserrement de la politique monétaire de la Banque du Canada, il y a à peine une année et demie, le niveau d’endettement des Canadiens a bondi de 209 milliards de dollars.

Autre donnée inquiétante

Alors que l’endettement hypothécaire bondissait de 173 milliards $ depuis le commencement de la hausse du taux directeur de la Banque du Canada, la valeur marchande du parc immobilier des ménages canadiens chutait de 435 milliards $ depuis le sommet atteint en mars 2022.

Des économistes croient que le prix des maisons pourrait chuter davantage en raison du niveau élevé des taux hypothécaires.

Sur le marché du prêt hypothécaire, ce sont évidemment les six grandes banques canadiennes qui dominent, avec 74,2% du marché. Desjardins et les autres coopératives de crédit accaparent 20,3% du marché. Les compagnies d’assurance, les fiducies et les prêteurs privés détiennent le reste.

La SCHL au bâton

Sur l’ensemble des 2129 milliards $ d’encours des hypothèques, il faut savoir qu’environ 600 milliards de dollars d’hypothèque (28 %) sont assurés par l’entremise de la SCHL et des assureurs privés. À elle seule, la SCHL assure des hypothèques pour une valeur de 400 milliards $.

Le niveau des hypothèques en souffrance est présentement très faible.

Malheureusement, la situation risque toutefois de se dégrader au fil des prochains semestres en raison du nombre grandissant d’hypothèques qui seront renouvelées à des taux hypothécaires deux fois plus élevés qu’au début de l’an dernier.

