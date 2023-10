Attaques en Israël: «Personne ne s’y attendait»

Une journaliste montréalaise qui était en vacances à Tel-Aviv a été prise au dépourvu comme plusieurs civils par le déclenchement des affrontements entre le Hamas et Israël samedi.

«On se sentait assez loin des attaques qui sont davantage dans le sud, mais [samedi] soir une roquette est tombée au centre-ville de Tel-Aviv», déplore Anaïs Elboujdaïni, journaliste montréalaise présentement en Israël.

En pleine semaine de vacances à Tel-Aviv, la journaliste indépendante Anaïs Elboujdaïni s’est retrouvée au milieu du conflit entre le Hamas et Israël. Celle qui devait prendre un vol de retour vers Montréal pendant la longue fin de semaine a plutôt choisi d’étirer son séjour de quelques jours afin d’accomplir son devoir journalistique.

«C’est une grosse question éthique comme journaliste, mais je me dis que je suis déjà sur place et je trouve que c'est important qu'au Canada on soit informé sur cette guerre [...] il y a beaucoup de risque de propagande, donc le travail journalistique aide», a-t-elle renchéri.

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, ce sont déjà plus d’un millier de morts qui se comptent en moins de 48 heures. Ce chiffre devrait continuer de s’alourdir, puisque Benjamin Netanyahu, le premier ministre d’Israël, met en garde la population contre une guerre «longue».

D'heure en heure

À Tel-Aviv, la population demeure aux aguets, et ce, malgré les dizaines de kilomètres qui les séparent de la bande de Gaza, où les affrontements font rage.

«Il y a une tension à savoir ce qui va arriver dans les prochains jours, ce que les gens me disent, c’est qu’ils sont habitués aux roquettes [...] mais actuellement des rues sont assez désertes, puisque la situation est assez incertaine, les gens préfèrent éviter de circuler», observe-t-elle.

Si Anaïs dit se sentir en sécurité dans la ville israélienne, elle demeure tout de même sur ses gardes. Celle qui devait se rendre à Jérusalem dans les prochains jours risque de réviser ses plans puisque les gens avec lesquels elle a discuté ne sont pas en mesure de lui confirmer que la capitale d’Israël est sécuritaire à l’heure actuelle.

«Il y a beaucoup d’informations qui circulent en Hébreux, donc je n’ai pas tous les renseignements [...] je suis toujours devant mon ordinateur, je tente de ne pas trop sortir pour le moment», conclut-elle.

L’armée israélienne a déployé des dizaines de milliers de soldats pour reprendre le contrôle total des régions désertiques du sud, près de la bande Gaza, dans le but de sauver les otages israéliens qui s’y trouveraient encore.

Plusieurs pays dont le Canada, les États-Unis, le Royaume-Unis, l’Ukraine, l’Inde se sont déjà rangés du côté d’Israël.

-Avec l’AFP