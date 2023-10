Bijoutier de TikTok: «Je n’ai jamais vendu autant de bijoux», lance-t-il

Suivi par des dizaines de milliers de personnes sur TikTok, un joaillier de Québec a vu sa vie changer complètement lorsqu’il s’est associé à un jeune homme venu lui offrir ses services de publicité il y a près d’un an. Sa décision s’est avérée extrêmement payante parce que son chiffre d’affaires a presque doublé depuis.

Propriétaire de la Bijouterie Cantin Joaillier au marché Jean-Talon de Charlesbourg depuis plus de 30 ans maintenant, véritable sensation sur les réseaux sociaux en raison de sa personnalité attachante, François Cantin était alors à la recherche d’une solution parce qu’il commençait à sentir que ses affaires plafonnaient.

« Je ne voulais pas une campagne de publicité classique parce qu’on n’est plus là aujourd’hui. C’est dépassé, l’avenir, ce sont les réseaux sociaux », explique celui qui avait fait appel à une agence de publicité traditionnelle au départ.

Succès inespéré

Épaulé par l’agence Giguère Influence, le joaillier a finalement pris la décision de se tourner vers les réseaux sociaux.

Un an plus tard, son chiffre d’affaires a maintenant augmenté de 35 à 40 % grâce à ses vidéos à saveur humoristique où il présente ses bijoux, dont certaines comptent plus de 100 000 visionnements.

« Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais jamais je n’avais pensé que ça fonctionnerait autant que ça », précise-t-il, convaincu d’avoir fait le bon choix.

Celui qui a depuis été invité au micro de Paul Arcand ainsi qu’à l’émission de TVA À vos affaires explique d’ailleurs qu’il reçoit aujourd’hui une foule de nouveaux clients de tous les âges chaque jour.

« Je n’ai jamais vendu autant de bijoux », a-t-il lancé en riant, alors que son commerce était plein à craquer.

Le service, la meilleure publicité

Même si ses revenus ont considérablement augmenté au cours de la dernière année, en raison des réseaux sociaux, M. Cantin persiste sur le fait que la meilleure publicité est le service client.

À 68 ans, celui qui se dit « crinqué plus que jamais » croit d’ailleurs que c’est ce qui fait la force de sa bijouterie.

« Donner un bon service ça vaut encore plus qu’une publicité de 500 $ à la télévision », précise-t-il.

« Il n’y a rien de mieux que le bouche-à-oreille. Si le client est satisfait en quittant la bijouterie, c’est comme s’il travaillait pour toi et ça, c’est la plus belle récompense », conclut le joaillier.